Burdur'da Alkollü Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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Burdur'da Alkollü Sürücüye Cezai İşlem

Burdur\'da Alkollü Sürücüye Cezai İşlem
30.06.2026 11:28
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Burdur'da alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü 3.28 promil alkollü çıktı, 50 bin lira ceza aldı.

Burdur'da rutin uygulama yapıldığı esnada karşı yönde bulunan bir sürücü yolunu değiştirip uygulama noktasına polislere selam vermeye geldi. Durumundan şüphelenen polisin alkolmetre çıkardığını gören sürücü "Benim nezaketime böyle mi yapıyorsun" dedi. Uzun uğraşlar sonucu alkometreyi üfleyen sürücü 3.28 promil alkollü çıktı.

Olay, gece saatlerinde Burdur - Fethiye Kara yolunda bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Y. 06 BM 5435 plakalı otomobili ile uygulama yapan polis ekiplerine selam vermek için karşı yönden gelip uygulama noktasının arkasında durdu. Polis ekiplerinin yanına gelen sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri ilk olarak kimliği istedi. Daha sonrasında ise sürücüye alkol testi yapmak isterken sürücü uzun süre kendisinin sadece kolluk kuvvetlerine yardım etmek için geldiğini söyleyerek alkolmetreye üflemeyi reddetti. "Benim nezaketime böyle mi yapıyorsun. Sadece gelip kolay gelsin diyecektim nezakaten" diyen sürücü, alkollü olduğunu kabul etti, ancak yine alkolmetreyi üflememeye direndi. Gazeteci ve polislerin tıraşına da laf atan

Yasal sınırdan 6 kat fazla alkollü çıktı

Polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü, bir süre sonra alkolmetreye üflerken polis ekipleri tarafından sürücünün 3.28 promil alkollü olduğunu tespit edildi. Yasal sınırın 6 katı üstünde alkollü olan sürücünün yapılan kontrolde alkollü araç kullanmaktan 2 kez yakalandığı da tespit edildi. Sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Alkollü sürücü Cengiz Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da Alkollü Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika

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