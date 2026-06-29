Galatasaray'da Okan Buruk ile imza vakti - Son Dakika
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Galatasaray'da Okan Buruk ile imza vakti

29.06.2026 18:11
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Galatasaray'da geleceği merakla beklenen teknik direktör Okan Buruk ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Başarılı hocanın yeni sözleşmeye kısa süre içerisinde imza atarak duyurulması bekleniyor.

Galatasaray'da üst üste dört sezon şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk'un geleceği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞMELERDE MUTLU SON

Sarı-kırmızılı yönetim, takımı emanet etmek istediği başarılı çalıştırıcı Okan Buruk ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı. İki tarafın anlaşmaya varmasıyla birlikte sözleşmenin detayları üzerindeki son pürüzlerin de giderilmesinin ardından imzaların atılıp resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Galatasaray'da Okan Buruk ile imza vakti

YENİ SEZON PLANLAMASI BAŞLIYOR

Son şampiyon Galatasaray'da transfer ve yeni sezon hazırlık çalışmaları da hız kazanacak. Genç teknik adamın, yönetime geniş bir transfer listesi sunduğu ve kadroda yapılacak köklü değişiklikler için kolları sıvadığı dile getirildi. 

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Okan Buruk ile imza vakti - Son Dakika

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