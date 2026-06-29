Çin'de 5,5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Çin'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Çin\'de 5,5 büyüklüğünde deprem
29.06.2026 07:42
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Çin'in Sıçuan eyaletinde meydana gelen depremde can kaybı yok, 13 kişi hafif yaralandı.

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde merkez üssü Sıçuan eyaletinin Yibin ilinin Gaoşien ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

13 KİŞİ YARALANDI

6 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı, hafif yaralanan 13 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Depremin ardından 3. seviye acil durum ilan edildi, hasar gören binalarda yaşayan 196 kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Acil Durum, 3. Sayfa, Güncel, Deprem, Dünya, Son Dakika

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