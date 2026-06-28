Antalya'da psikolojik sorunlu genç evi yaktı, anne yardım istedi - Son Dakika
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Antalya'da psikolojik sorunlu genç evi yaktı, anne yardım istedi

28.06.2026 15:35
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Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Batuhan M.D., annesiyle tartıştıktan sonra kendini eve kapatarak yangın çıkardı. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç hastaneye kaldırılırken, annesi oğlunun tedavi edilmesi için yardım istedi.

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs kendisini eve kapatarak yakmaya çalıştı. Oğlu tarafından darp edilen ve evi yakılmaya çalışılan anne ise oğlunun tedavi edilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2247 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Batuhan M. D. (27) annesi İkbal Kaçar ile yaptığı tartışma sonrası kendisini evin bir odasına kapattı. Gencin annesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ardım istemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler genci odadan çıkması konusunda ikna etmeye çabalarken, Batuhan M. D. kendisini kapattığı odada bulunan dolabı kapının arkasına iterek ekiplerin içeriye girmesini engellemeye çalıştı.

Kendisini kapattığı odada yangın çıktı

Kısa sürede sonra odadan dumanların çıktığını gören polis ekipleri adrese itfaiye ve sağlık ekipleri talep etti. Bu sırada daireden çıkan dumanları fark eden apartman sakinleri panikle kendilerini dışarı attı. Adrese gelen ekipler kapıyı kırarak gencin bulunduğu odaya girdi. Dumanlar içindeki odadan genci itfaiye ve polis ekipleri dışarı çıkartırken, kısa süreli müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü. İtfaiye ekipleri dairede duman tahliyesi yaparken, kendisini odaya kilitleyerek dumandan etkilenen genç ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Kendisi de cayır cayır yanacaktı"

Gencin daha öncede benzer bir olay yaşadığını söyleyen apartman sakinleri aileye tepki göstererek, Batuhan M. D.'y görmek istemediklerini söyledi. Oğlunun psikolojik sıkıntıları olduğunu belirten Batuhan M. D.'nin annesi İkbal Kaçar, "Uzun zamandır tedavi görüyor. Bu tip krizler geçiriyor arada. Dün bir kumanda istedim, birkaç kere seslendim. Cevap vermeyince sesimi yükselttim. 'Annem bana sesini yükseltti' diye atak geçirmiş. Kafasında kuruyor. Ben gelince kapıyı açmadı. Polisleri arayınca olay büyüdü. Kendisini odaya kilitledi. Dolabı kapının önüne indirince kendisi de çıkamadı. Elinde sigara vardı, düşürdü mü ne yaptı bilmiyorum. Ama kendisi de içerde cayır cayır yanacaktı memurlar kurtarmasaydı" dedi.

Komşular genci istemiyor

Polis ekiplerinin dumanları fark edince hemen itfaiyeye haber verdiğini söyleyen Kaçar, "Şimdi hastanede, bu tip çocukların hastaneye yatırılmasını ve tedavi edilmedikleri sürece çıkarılmamasını istiyorum. Birçok yere müracaat ettim ama bir destek alamadım. Oğlumla ilgili kurumlardan yardım istedim ama kimse yardım etmiyor. Götürüyorlar bir süre tutuyorlar, sonra bırakıyorlar. Uzaklaştırma kararı aldırıyorum, birkaç gün sonra tekrar geliyor. Olay çıkartıyor. Bu şekilde kriz geçiren insanların hastaneye yatırılması gerekiyor. Psikiyatri servisinde yatırılıp tedavi edilmesi gerekiyor. Apartmandakiler Batuhan'ı istemiyorlar. Oğlumu istemiyorlar, haklılar da. Daha önce de bir olay oldu. Ondan sonra bir daha böyle bir şey olmayacak dedik. Kendisi de söz vermişti ama sözünü tutmadı. Sonuçlarına katlanacak, ben de şikayetçiyim zaten" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da psikolojik sorunlu genç evi yaktı, anne yardım istedi - Son Dakika

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