Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
29.06.2026 14:12
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Stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

Komedyen Deniz Göktaş'ın sahne aldığı stand-up gösterisinde, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecini hedef alan sözleri, izleyenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisiyle karşılaştı.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN O SÖZLERİ

Göktaş'ın, kutsal kitapları kıyaslayarak vahiy süreciyle, "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." ifadelerini kullandı.

YARGI HAREKETE GEÇTİ

Kamuoyunda giderek büyüyen bu tepkilerin ardından adli makamlar gecikmeden harekete geçti. Dini değerleri alenen aşağıladığı iddia edilen komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    Adam zaten gözaltına alınmak için fırsat kolluyordu ünlü olayım diye iyi olmuş şekilsiz 2 1 Yanıtla
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