Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi - Son Dakika
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Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi

29.06.2026 06:59
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Mersin Otogarı'nda uygulama üzerinden yolcu alan bir taksi şoförü, otogar durağına bağlı sürücüler tarafından yolu kesilerek tehdit edildi. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, takside bulunan yabancı turistlerin yaşananlardan korkarak defalarca "Sorry" diyerek özür dilemesi dikkat çekti. Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Mersin Otogarı'nda cep telefonu uygulaması üzerinden yolcu alan bir taksi şoförü, otogar durağına bağlı diğer sürücüler tarafından yolu kesilerek tehdit edildi. Araç içi kamerasına saniye saniye yansıyan skandal olayda, takside bulunan yabancı turistlerin yaşadığı korku dolu anlar ve suçları olmadığı halde ellerini birleştirerek özür dilemeleri izleyenlerin içini sızlattı.

Olay, bir taksi şoförünün otogara yolcu bıraktıktan sonra uygulama üzerinden gelen yeni bir yolcu çağrısını kabul etmesiyle başladı. Durumu fark eden otogar taksicileri, hemen aracın etrafını sararak sürücüye baskı uygulamaya çalıştı. Uygulamayı kapatmasını söyleyen öfkeli gruba karşı sürücü, "Uygulamadan aldım abi. Plakam burada, kurallara uymuyorsam gidin şikayet edin" diyerek kendini savundu.

"BENİM CANIMI SIKMA"

Taksi şoförünün geri adım atmaması üzerine gerilim daha da tırmandı. Aracın açık camından içeri uzanan bir durak taksicisi, "Artistlik yapma, benim canımı sıkma!" diyerek sürücüyü açıkça tehdit etti ve araca sertçe vurarak gözdağı verdi. Sürücünün "Arabada müşterim var" uyarılarına ise kimse kulak asmadı.

TURİSTLER DEFALARCA ÖZÜR DİLEDİ

Dışarıdaki bağrışmalar ve araca vurulması üzerine neye uğradığını şaşıran yabancı turist çift, arka koltukta büyük bir şok ve can korkusu yaşadı. Olayın kendileri yüzünden çıktığını düşünen ve durumu sakinleştirmeye çalışan turistlerin, ellerini havada birleştirerek korku içinde defalarca İngilizce "Sorry" (Özür dilerim) diyerek ricada bulunması kameraya yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük infial yaratan görüntüler, taksi taşımacılığındaki denetimsizliği ve bazı durakların "tekelleşme" hırsı uğruna hem meslektaşlarına hem de ülke turizmine nasıl zarar verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf Cilesiz Yusuf Cilesiz:
    sonra da beklersiniz güzel memleketimize turist gelsin 0 0 Yanıtla
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