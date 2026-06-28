Enez'de Boğulma Olayı - Son Dakika
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Enez'de Boğulma Olayı

28.06.2026 12:59
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Enez'de denize giren 33 yaşındaki Çağlar Orakçı boğularak hayatını kaybetti.

Edirne'nin Enez ilçesinde, serinlemek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Enez sahilinde, serinlemek için denize giren Çağlar Orakçı (33), bir süre sonra su üzerinde hareketsiz halde bulundu. Orakçı'yı kıyıya çıkartan vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar Orakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Edirne, Yaşam, Enez, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Enez'de Boğulma Olayı - Son Dakika

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