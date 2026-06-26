Usta oyuncu Kadir İnanır hayatını kaybetti - Son Dakika
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Usta oyuncu Kadir İnanır hayatını kaybetti

26.06.2026 21:17
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Kadir İnanır, zatürre ve kanser nedeniyle 77 yaşında vefat etti. Cenaze töreni 28 Haziran'da.

Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Kadir İnanır, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti.

Vefatının ardından oyuncu olan yeğeni Levent İnanır, Acıbadem Fulya Hastanesi önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Levent İnanır, dayısının çok sevildiğini ve herkesin baş sağlığı için kendilerini aradığını belirterek, "Ona, tanıdığı tanımadığı herkes dua etti. Bu süreçte film çekmek için Diyarbakır'da, Bingöl'de bulundum. İnanın sokakta yürüyemedim. Onun bu kadar sevildiğini bilmiyordum." dedi.

Dayısının hastalığına karşı çok direndiğini aktaran Levent İnanır, "Canlı şahidiyim. Doktorlar da sağ olsun. Üst üste 8 yılda çok sıkıntılar yaşadı. Bu kadar dayanabildi. En son entübe sürecinden önce görüştük. Çok iyiydi ama direniyordu. Hatta espri yaptı ama çok yorulmuş, çok yıpranmıştı. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen ise sanatçının vefatına dair yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"İleri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır, 13 Mayıs'tan itibaren kanserin yarattığı solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu. Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14 Mayıs'ta yoğun bakıma alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz."

Kadir İnanır, 28 Haziran Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından İnanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak, daha sonra Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Usta oyuncu Kadir İnanır hayatını kaybetti - Son Dakika

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