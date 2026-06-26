İstanbul'a geldi! Vitor Pereira'dan Türkiye'ye ektirdiği saçlar hakkında yorum - Son Dakika
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İstanbul'a geldi! Vitor Pereira'dan Türkiye'ye ektirdiği saçlar hakkında yorum

İstanbul\'a geldi! Vitor Pereira\'dan Türkiye\'ye ektirdiği saçlar hakkında yorum
26.06.2026 00:20
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, sezon biter bitmez yeniden İstanbul'a geldi. Portekizli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “6 ay geçti ve Türkiye’de ektirdiğim saçlardan çok memnunum'' dedi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Premier Lig'de Nottingham Forest'ı ligde tutmayı başardığı sezonun hemen ardından yeniden İstanbul'a geldi.

SAÇ EKİMİNDEN MEMNUN KALDI

Geçtiğimiz aylarda saç ekimi için İstanbul'a gelen Portekizli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden Türkiye'ye geldiğini belirtti. Pereira, özellikle İstanbul'un Pendik ilçesinde yaptırdığı 6 aylık tedavinin sonucundan çok memnun olduğunu belirterek, “6 ay geçti ve Türkiye’de ektirdiğim saçlardan çok memnunum.'' dedi. 

FOTOĞRAFIYLA BELGELEDİ

Saçlarının yeni halinden mutlu olduğunu ifade eden Pereira, İstanbul ziyaretini fotoğraflarla da belgeledi. Bu ziyaret, Pereira'nın Türkiye'de sevilen bir isim olmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

İşte o fotoğraf:

İstanbul'a geldi! Vitor Pereira'dan Türkiye'ye ektirdiği saçlar hakkında yorum

Nottingham Forest, Sosyal Medya, Fenerbahçe, İstanbul, Türkiye, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'a geldi! Vitor Pereira'dan Türkiye'ye ektirdiği saçlar hakkında yorum - Son Dakika

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