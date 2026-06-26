İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi - Son Dakika
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İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi

İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa\'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
26.06.2026 20:23
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İran ile imzalanan mutabakatın ardından Orta Doğu’daki savaş sona ererken, ABD Başkanı Donald Trump bu kez ticaret savaşlarını yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Trump, ABD merkezli şirketlere yönelik dijital hizmetler vergisini yürürlüğe koymaya hazırlanan Avrupa Birliği ülkelerinin bu uygulamayı hayata geçirmesi halinde, ABD’ye gönderecekleri tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar sürüyor.

TRUMP'TAN AVRUPA ÜLKELERİNE YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birçok Avrupa Birliği ülkesinin ABD merkezli şirketlere yönelik dijital hizmetler vergisini yürürlüğe koymayı değerlendirdiğini belirterek, bu duruma ilişkin sert uyarılarda bulundu.

Bazı ülkelerin söz konusu uygulamayı hayata geçirmeye çok yakın olduğunu ifade eden Trump, bu vergiyi uygulayan herhangi bir ülkenin ABD'ye gönderdiği tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Trump, "Bu tarife, söz konusu ülkeyle yapılmış, yürürlüğe girmiş, imzalanmış ya da henüz yürürlüğe girmemiş tüm ticaret anlaşmalarının üzerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, ülkelerin dijital hizmetler vergisini yürürlüğe koymaları halinde yüzde 100 gümrük vergisinin derhal uygulanacağını vurguladı.

YENİ BİR TARİFE SAVAŞI İÇİN DÜĞMEYE BASMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda ülkenin en yüksek mahkemesinin başkanlık yetkileriyle uygulanan bazı gümrük vergilerini iptal etmesinin ardından yeni ticaret hamleleri için düğmeye basmıştı.

ABD'li ticaret yetkilileri, Brezilya'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını önerirken, Vietnam ile ticarete yönelik yeni bir soruşturma başlatmıştı. Ayrıca zorla çalıştırma yasaları gerekçesiyle Türkiye ve Avrupa Birliği'nin de aralarında bulunduğu 60'tan fazla ülkeye yüzde 10 ila yüzde 12,5 arasında değişen oranlarda yeni vergiler getirilmesi gündeme gelmişti.

YENİ SORUŞTURMALAR MASAYA GELMİŞTİ

ABD yönetimi, sanayi sektörlerindeki kapasite fazlası ve devlet sübvansiyonlarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütmeye başlamıştı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından bazı ülkelere yeni vergiler uygulanabileceği belirtilmişti. Washington yönetimi ayrıca şirketlerden Çin ile ticaretin geleceğine ilişkin planları konusunda görüş bildirmelerini istemişti.

MAHKEME KARARI SONRASI YÖNTEM DEĞİŞMİŞTİ

ABD Yüksek Mahkemesi'nin şubat ayında aldığı kararın ardından Trump yönetimi, acil durum yetkilerini kullanarak doğrudan tarife açıklayamaz hale gelmişti.

Bu nedenle Beyaz Saray, kamuoyu görüşü alınmasını ve resmi rapor hazırlanmasını gerektiren eski ticaret yasalarına yönelmişti. Uzmanlar, yeni dönemde tarifelerin daha uzun prosedürlerin ardından yürürlüğe gireceğini belirtmişti.

KRİTİK TARİH: TEMMUZ SONU

Trump yönetiminin, mevcut geçici tarifelerin süresinin dolacağı 2026 Temmuz sonuna kadar yeni düzenlemeleri tamamlamaya çalıştığı kaydedilmişti. Söz konusu tarifeler, 150 gün yürürlükte kalabilen 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 122. maddesi kapsamında uygulanmıştı. Bu nedenle Trump yönetiminin, yeni vergiler için farklı yasal dayanaklar oluşturmaya çalıştığı ifade edilmişti.

DAHA YÜKSEK VERGİ ENDİŞESİ

Birçok ülkenin, ABD'nin mevcut tarife oranlarını koruyacağını düşünse de bazı ticaret ortakları daha yüksek oranların gündeme gelmesinden endişe duyduğu bildirilmişti.

Öte yandan Washington yönetimi, yaklaşan ara seçimler öncesinde enflasyon ve hayat pahalılığı üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla bazı tarım ve sanayi ekipmanlarındaki vergileri düşürmüştü. Bazı tarım makineleri, buldozerler ve forkliftlerde uygulanan gümrük vergileri yüzde 25'ten yüzde 15'e indirilmişti.

ÇİN İLE TİCARETTE YENİ DÖNEM SİNYALİ

Öte yandan ABD yönetimi, Çin ile ticaret ilişkilerini yeniden şekillendirmeye yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, yaptığı açıklamada Washington'un bazı Çin mallarına uygulanan tarifeleri düşürmeye açık olduğunu belirtmişti. Ancak uzmanlar, yeni soruşturmaların ve ek vergilerin önümüzdeki dönemde de küresel ticaret gündemini meşgul etmeye devam edeceğini öngörüyor.

Kaynak: AA/ İHA

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi - Son Dakika

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