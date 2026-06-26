Sahra Işık'ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap! - Son Dakika
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Sahra Işık'ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap!

Sahra Işık\'ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap!
26.06.2026 00:01
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Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık’ın, eski eşi İdris Aybirdi’nin kendisini oyuncu Seray Kaya ile aldattığı yönündeki şok iddiasına cevap geldi. Günlerdir süren sessizliğini yazılı bir açıklamayla bozan Aybirdi, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Evlilik sürecinde Seray Kaya ile bir tanışıklığı dahi olmadığını belirten Aybirdi, bugüne kadar sadece oğlunun huzuru için sustuğunu vurgulayarak, ailevi meselelerin sosyal medyada malzeme yapılmamasını istedi.

Survivor yarışmacısı Sahra Işık ile olaylı bir şekilde boşanan İdris Aybirdi, magazin gündemini sallayan "Seray Kaya ile aldatma" iddialarına ilk kez yanıt verdi. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımlayan Aybirdi, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, "Üçüncü kişilerin bu sürece haksız yere dahil edilmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Survivor kariyeriyle tanınan Sahra Işık ile 2019 yılında dünyaevine giren ve geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran İdris Aybirdi, günlerdir hakkında ortaya atılan şok iddiaların ardından suskunluğunu bozdu. Sahra Işık’ın, eski eşinin kendisini Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Seray Kaya ile aldattığını öne sürmesi magazin gündemini salladı. İddiaların odağındaki Seray Kaya sessizliğini korurken, beklenen açıklama İdris Aybirdi’den geldi.

Sahra Işık'ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap!

"KAYITLAR VE TARİHLER TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Sosyal medya hesabından yazılı bir metin paylaşan İdris Aybirdi, evliliklerinin aslında karşılıklı saygı çerçevesinde bittiğini, hatta Sahra Işık'ın da ilk etapta bu yönde açıklama yaptığını hatırlattı. Aldatmanın söz konusu olmadığını vurgulayan Aybirdi, şu ifadeleri kullandı:

"Evlilik birliğimiz süresince, sürece dahil edilmeye çalışılan kişi ile iddia edilen tarihlerde bir tanışmamız ya da birlikteliğimiz başlamamıştır. Gerçek dışı tarih ve yorumlarla farklı bir algı oluşturulmasını kabul etmiyor, özel hayatımıza üçüncü kişilerin haksız şekilde dahil edilmesini doğru bulmuyorum."

Sahra Işık'ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap!

"SESSİZLİĞİMİN TEK SEBEBİ OĞLUM"

Bugüne kadar magazin figürü olmaktan kaçındığını ve sessiz kaldığını belirten Aybirdi, bu tavrının arkasındaki en büyük motivasyonun babalık sorumluluğu olduğunu dile getirdi. Oğlunun bu süreçten zarar görmemesi için çabaladığını söyleyen iş insanı, "Bir baba olarak önceliğim her zaman onun huzuru ve mutluluğu olacaktır. Elbette oğlumla ilgili maddi ve manevi tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum" diyerek hakkındaki diğer iddialara da set çekti.

Sahra Işık'ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap!

"MESELELER SOSYAL MEDYADA DEĞİL SAĞDUYULU ZEMİNDE ÇÖZÜLMELİ"

Açıklamasının sonunda asılsız iddiaların son bulmasını temenni eden İdris Aybirdi, ailevi meselelerin ekranlarda ya da sosyal medya platformlarında malzeme yapılmaması gerektiğinin altını çizdi. Sürecin daha fazla yıpratıcı olmaması adına herkesten ölçülü ve hassas bir yaklaşım rica eden Aybirdi, sağduyu çağrısında bulunarak sözlerini noktaladı.

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Son Dakika Sahra Işık Sahra Işık'ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahra Işık'ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap! - Son Dakika
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