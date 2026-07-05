''Ölmüş annesine küfür edildi'' iddiasına Gustavo Alfaro'dan çok sert yanıt - Son Dakika
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''Ölmüş annesine küfür edildi'' iddiasına Gustavo Alfaro'dan çok sert yanıt

\'\'Ölmüş annesine küfür edildi\'\' iddiasına Gustavo Alfaro\'dan çok sert yanıt
05.07.2026 17:05
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Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, geride bıraktığımız günlerde annesini kaybeden Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'ın annesine hakaret edildiği iddialarını kesin bir dille yalanladı.

FIFA 2026  Dünya Kupası son 16 turunda Fransa'nın Paraguay'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları, saha içindeki futboldan çok saha kenarında yaşanan gerginlikle devam ediyor. Maç sonu yapılan açıklamalar ve ortaya atılan iddialar, turnuvanın en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

FİTLİ DESCHAMPS ATEŞLEDİ, FRANSIZ BASINI İDDİAYI BÜYÜTTÜ

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Paraguay yedek kulübesinden kendi ekibine ve şahsına yönelik kabul edilemez hakaretler yükseldiğini belirtmişti. Yaşananlar hakkında detay vermekten kaçınan deneyimli teknik adamın bu sözleri üzerine Fransız basını ortalığı sarsacak bir iddia ortaya attı. Haberlere göre, Paraguay kulübesinden Deschamps'ın geride bıraktığımız günlerde hayatını kaybeden annesine yönelik ağır küfürler edildi.

PARAGUAY'DAN BU İDDİALARA YALANLAMA

Gündeme bomba gibi düşen bu iddialara Paraguay cephesinden yanıt gecikmedi. Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, bu iddialar karşısında sinirlenerek suçlamaları reddetti ve "Futbolda bu kadar alçalamazsınız. Didier Deschamps'a ve kariyerine büyük bir saygı duyuyorum. Kendi teknik ekibimden herhangi birinin böyle bir ahlaksızlık yapacağına asla inanmıyorum. Eğer kulübede böyle bir söz işitseydim, buna ilk ve en sert tepkiyi bizzat ben gösterirdim." sözlerini sarf etti. 

Dünya Kupası, Paraguay, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası ''Ölmüş annesine küfür edildi'' iddiasına Gustavo Alfaro'dan çok sert yanıt - Son Dakika

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