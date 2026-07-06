Osmaniye'de düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

06.07.2026 11:41
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Osmaniye'de bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Hüseyin Gönül hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay anına ait görüntüler ortaya çıkarken, 5 şüpheliden 3'ü yakalandı, 2'si aranıyor.

Osmaniye'de düğün salonunda iki grup arasında çıkan ve salonun dışına taşan silahlı kavgada tüfekle vurulan 22 yaşındaki Hüseyin Gönül hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay anına ait cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, kaçan 5 şüpheliden 3'ü yakalandı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay dün gece, Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın düğün salonunun dışına taşmasının ardından tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Hüseyin Gönül (22) olay yerinde ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayda ayrıca 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anına ait cep telefonu kamerası görüntülerinde, şüphelilerin kavga sonrası olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Olayın ardından kaçan 5 şüpheliden 3'ü polis ekipleri tarafından yakalanırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmaniye, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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