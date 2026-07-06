Görüntüler Norveç'ten değil Alanya'dan! Ülkelerinin galibiyetini kürek çekerek kutladılar - Son Dakika
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Görüntüler Norveç'ten değil Alanya'dan! Ülkelerinin galibiyetini kürek çekerek kutladılar

06.07.2026 20:55
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FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Norveç, Brezilya'yı Erling Haaland'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Alanya'da tatil yapan Norveçliler, Brezilya galibiyetini kürek çekerek coşkulu bir şekilde kutladı.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Norveç, New Jersey Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 

NORVEÇ, HAALAND İLE GÜLDÜ

Karşılaşmanın 79. dakikasında Erling Haaland, kafayla topu filelere göndererek Norveç'i 1-0 öne geçirdi. 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Erling Haaland, skoru 2-0'a getirdi. 90+10. dakikada Brezilya'nın kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Neymar, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da mücadele Norveç'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Norveç, çeyrek finale çıkarken, Sambacılar ise turnuvadan elendi.

ALANYA'DA VİKİNG RÜZGARI

Karşılaşmanın sonuçlanmasının ardından  Alanya'da tatil yapan Norveçliler, sokaklara döküldü. Çok sayıdaki Norveç taraftarı, Brezilya galibiyetini tüm dünyada ikon olan kürek çekme hareketiyle coşkulu bir şekilde kutladı.

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Son Dakika Dünya Kupası Görüntüler Norveç'ten değil Alanya'dan! Ülkelerinin galibiyetini kürek çekerek kutladılar - Son Dakika

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