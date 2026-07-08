Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil - Son Dakika
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Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil

Amerikalılar şaşkın: Trump\'ın kabullenmesi alışık bir durum değil
08.07.2026 08:39
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Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında kameralara yansıyan yakın temas, dünya medyasında büyük yankı uyandırdı. ABD basını, normal şartlarda fiziksel temasa kapalı olan Trump'ın bu samimiyeti içtenlikle kabullenmesini "alışılmadık bir durum" olarak yorumlarken; iki lider arasındaki ilişkinin diğer müttefiklerden çok daha özel ve farklı bir bağa sahip olduğuna dikkat çekti.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın sergilediği samimi ve sıcak diyaloglarla dünya medyasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. ABD Başkanı Trump'ın zirve sırasında sarf ettiği çarpıcı sözler ise küresel arenada geniş yankı uyandırdı.

ANKARA'DA TARİHİ GÜN: 16 YIL SONRA İLK ZİYARET

Küresel diplomasinin en kritik buluşmalarından biri olan 36. NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde dün başkent Ankara'da başladı. Bu zirve, Donald Trump'ın başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Türkiye, en son Nisan 2009'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama'yı ağırlamıştı.

Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil

Trump’ı taşıyan uçak dün saat 13.50’de Ankara Havalimanı’na teker koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın kapısında resmi törenle karşıladığı konuğuyla ilk andan itibaren yakından ilgilendi. Karşılama töreninde iki liderin kol kola yürüyerek sıcak görüntüler vermesi dikkat çekti.

Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamlayan Trump, ayaküstü sohbet sırasında Katar tarafından hediye edilen yeni başkanlık uçağını işaret ederek, "Bu uçağın ilk uluslararası uçuşu. Yepyeni bir uçak. 800 milyon dolar." ifadelerini kullandı.

Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil

DÜNYA MEDYASI ANKARA'YA KİLİTLENDİ: TRUMP HERKESE BÖYLE DAVRANMIYOR

İki liderin havalimanındaki samimi görüntüleri ve zirve boyunca devam eden yakınlığı, uluslararası televizyon kanalları ve gazeteler tarafından anbean takip edildi.

Fox News: Aradaki bağ farklı

Amerikan haber kanalı Fox News, iki lider arasındaki beden dilini incelediği analizinde çarpıcı bir değerlendirmede bulundu:

"Trump'a dokunulması alışıldık bir durum değil. Trump'ın bunu kabullenmesi, karşılık vermesi... Aralarındaki bağ... Erdoğan diğer NATO liderlerinden ayrılıyor. Başkan, diğer NATO liderlerine nazaran Erdoğan'a daha yakın."

Kanal ayrıca, Trump'ın herkese bu şekilde yaklaşmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer liderlerden net bir şekilde ayrıştığını vurguladı.

Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil

CNN International: Ankara'daki zirveyi canlı yayın akışıyla izleyicilerine aktaran kanal, iki ülke arasındaki yakın ilişkiye vurgu yaparken, Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceğine dair mesajlarını "flaş haber" olarak ekranlarına taşıdı.

BBC: İngiliz yayın kuruluşu, Trump’ın Türkiye’ye yönelik F-35 savaş uçaklarının satışının yeniden değerlendirilebileceğini vurguladığını ön plana çıkardı.

New York Times: Gazete yaptığı analizde, jeopolitik unsurlar nedeniyle Türkiye'nin NATO içinde yeniden değer kazanan bir müttefik konumuna yükseldiğine dikkat çekti.

Avrupa basını: Avrupa medyasında ise Türk savunma sanayiinin, Avrupa'nın yeniden silahlanma sürecinde üstlenebileceği kritik rol üzerine değerlendirmeler yer buldu.

Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil

TRUMP: SAYIN ERDOĞAN OLMASAYDI BEN BU ZİRVEYE KATILMAZDIM

Zirve kapsamında müttefik ülkelere yönelik eleştirilerini de sıralayan ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. ABD'nin NATO'ya trilyonlarca dolar yatırım yaptığını ve zor zamanlarda kimin yanlarında olacağını test ettiklerini belirten Trump, Avrupa ülkelerine yüklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenini şu sözlerle açıkça dile getirdi:

"Sayın Erdoğan olmasaydı ben bu zirveye katılmazdım. Zirvenin Türkiye'de olması büyük bir şey. İran'da biz bir şey yaptık. Biz NATO'ya trilyonlarca dolar yatırım yaptık. Yanımızda olup olmayacaklarını test ettik. İtalya, Almanya, Fransa bizleri yarı yolda bıraktı."

Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil

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Son Dakika Gündem Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    türkiyeyi sevdi trap bence 1 1 Yanıtla
  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    Öğretmen ataması. Ve emekliler nasıl olacak. ha bu arada dün gece vişneli tavuk yemişler 0 0 Yanıtla
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