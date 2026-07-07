NATO Zirvesi İçin Yunanistan ve Finlandiya Liderleri Ankara'da

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Ankara'ya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ı taşıyan uçaklar Ankara'ya iniş yaptı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve beraberindeki heyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. - ANKARA