Osmaniye'de edebiyat öğretmeni okul bahçesinde yeğeni tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniye'de edebiyat öğretmeni okul bahçesinde yeğeni tarafından vurularak öldürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye\'de edebiyat öğretmeni okul bahçesinde yeğeni tarafından vurularak öldürüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de şizofreni hastası olduğu iddia edilen A.E.B., edebiyat öğretmeni amcası Mehmet Bilgili'yi görev yaptığı okulun bahçesinde ruhsatsız tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı; Vali Serdengeçti, saldırının okulla ilgisi olmadığını söyledi.

OSMANİYE'de şizofreni hastası olduğu iddia edilen A.E.B. (30), kendisini büyüten edebiyat öğretmeni amcası Mehmet Bilgili'yi görev yaptığı okulun bahçesinde çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen A.E.B., aralarında husumet olduğu belirtilen edebiyat öğretmeni amcası Mehmet Bilgili ile görüşmek için okulun bahçesine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyünce A.E.B., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Bilgili'yi vurdu. Bilgili kanlar içerisinde yere yığılırken, okuldakilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Bilgili, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bilgili, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Mehmet Bilgili'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Şüpheli kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, zırhlı araca konularak jandarma komutanlığına götürüldü.

VALİ SERDENGEÇTİ: OKULUMUZLA BİR İLGİSİ YOK

Öte yandan, öğrenciler dersteyken yaşanan olay sonrası veliler okula geldi. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de olay yerine gelerek okuldaki yetkililerden bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Vali Sedengeçti, "Öncelikle başımız sağ olsun. Saldırıya uğrayan öğretmenimiz maalesef hayatını kaybetti. Bilgisini az önce aldık. Bu menfur saldırının eğitim-öğretimle ve okulumuzla herhangi bir ilgisinin olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Şu anda Osmaniye'de Farabi Anadolu Lisesi'ndeyiz. Okulumuzda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili öğretmenimiz, yeğeni tarafından saldırıya uğradı. Şüphelinin uzun yıllardır psikiyatrik tedavisinin devam ettiğine ilişkin bilgiler mevcut. Öğretmenimizin daha önce yeğenini yetiştirdiği ve ona evladı gibi baktığı yönünde de bilgilerimiz var. Ancak son dönemde aralarında bir husumet oluştuğu ve çeşitli iddiaların gündeme geldiği değerlendiriliyor" dedi.

'OLAY TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR

Olayın tüm yönleriyle araştırıldığını kaydeden Vali Serdengeçti, "Adli süreç neticesinde olay aydınlatılacaktır. Burada öğrencilere veya eğitime yönelik bir saldırı söz konusu değil. Aile ilişkisi içerisinde yaşanan husumet nedeniyle öğretmenimizin okul bahçesinde hedef alındığını değerlendiriyoruz. Şüpheli, saldırının hemen ardından okulda görevli güvenlik korucumuz tarafından yakalandı. Burası aynı zamanda jandarma sorumluluk bölgesinde bulunuyor. Olayda ruhsatsız tabanca kullanıldığı bilgisi mevcut. Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Mehmet BilgilişizofreniŞizofreniEdebiyatOsmaniye3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
14:58
Bu nasıl bir rezilliktir böyle UEFA göz göre göre İsrail’i kayırdı
Bu nasıl bir rezilliktir böyle? UEFA göz göre göre İsrail'i kayırdı
14:40
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
14:32
Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı Eğitime 10 gün ara verildi
Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı! Eğitime 10 gün ara verildi
14:08
Borsa 6 ayın dibini gördü Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
Borsa 6 ayın dibini gördü! Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 15:01:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Osmaniye'de edebiyat öğretmeni okul bahçesinde yeğeni tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei