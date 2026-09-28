Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek - Son Dakika
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Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek

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Akaryakıtta sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir zam dalgası kapıda. Benzinde fiyat artışlarını sınırlayan eşel mobil uygulamasının 1 Ekim itibarıyla sona ermesi beklenirken, biriken maliyetlerin pompa fiyatlarına yansımasıyla benzine 12,47 TL, motorine 3,60 TL ve LPG’ye 1,48 TL zam öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatlarında 1 Ekim Perşembe günü itibarıyla geçerli olması beklenen yeni bir zam dalgası gündemde. Petrol fiyatlarındaki küresel yükseliş, döviz kurlarındaki hareketlilik ve ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) tutarlarındaki güncellemelerin etkisiyle benzin, motorin ve otogaz (LPG) fiyatlarında ciddi artışlar öngörülüyor.

BENZİNE 12,47 TL'LİK REKOR ZAM BEKLENTİSİ

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatına 12,47 TL, motorine 3,60 TL, LPG'ye ise 1,48 TL zam gelmesi bekleniyor. Ekonomi yönetimi tarafından fiyatları dengelemeye yönelik ilave bir müdahale yapılmadığı takdirde, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak. Beklenen bu dev zammın ardından benzinin litre fiyatının 90 TL eşiğini aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

EŞEL MOBİL UYGULAMASI SONA ERİYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki sert dalgalanmaları tüketiciye yansıtmamak amacıyla yıl içinde devreye alınan "eşel mobil" uygulamasında kritik bir dönemece giriliyor. Ağustos ayında motorin için yıl sonuna kadar kademeli tarifeye geçilirken, benzindeki eşel mobil uygulamasının 1 Ekim 2026 itibarıyla sona ereceği belirtiliyor. Sistemin devreden çıkmasıyla birlikte benzinde biriken maliyet artışı, yüksek oranlı bir zam olarak sürücülerin karşısına çıkacak. LPG'ye yansıyacak 1,48 TL'lik artış da otogazlı araç sahiplerinin seyahat maliyetlerini doğrudan yükseltecek.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zamanlanmış artışlar öncesinde büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatları, il ve yaka farklılıklarına göre şu şekilde seyrediyor:

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 80,40 TL
  • Motorin: 93,50 TL
  • LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 80,30 TL
  • Motorin: 93,30 TL
  • LPG: 34,40 TL

Ankara

  • Benzin: 81,40 TL
  • Motorin: 94,60 TL
  • LPG: 35,09 TL

İzmir

  • Benzin: 81,70 TL
  • Motorin: 94,90 TL
  • LPG: 34,99 TL
EkonomiZamLpgSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Ağalara beleş 7 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Ver yetkiyi gör etkiyi vatandaşın içinden geçtiler sandıkta görüşecez ! 6 0 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    35 milyon araç var kişi başı herkeze araç düşüyor ülkede Sabahları bakıyorum bir kişi ile yol alıyorlar Durakta onlarca insan otobüs beklerken çoğu araç tek yolcu ile gidiyor parası olan sürsün 1 2 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    ben de seçimde oy vermeyi ongormuyorum düşünmüyorum hiç birinize 1 0 Yanıtla
  • Timuçin Aksaçlı Timuçin Aksaçlı:
    Birilerinin hatalarını halk çekmek zorunda degil zamla ülkemi yönetilir 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek - Son Dakika
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