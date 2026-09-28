Eskişehir'de iddiaya göre TIR kazasında 2 kişi öldü, TIR sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de iddiaya göre TIR kazasında 2 kişi öldü, TIR sürücüsü gözaltına alındı

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Eskişehir\'de iddiaya göre TIR kazasında 2 kişi öldü, TIR sürücüsü gözaltına alındı
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Eskişehir-Ankara kara yolu Beylikova kavşağında iddiaya göre TIR, önünde giden otomobile çarptı; otomobildeki sürücü ve yanındaki kişi hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçta sıkışan iki kişinin cansız bedenleri morga kaldırılırken TIR sürücüsü gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de TIR'ın çarptığı otomobildeki sürücü Fikriye Mirza (64) ve yanındaki Sümer Mişe (61), hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir- Ankara kara yolu Beylikova kavşağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Adem T. idaresindeki 42 ACK 747 plakalı TIR, önünde giden Fikriye Mirza yönetimindeki 26 AE 191 plakalı otomobile çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki Mirza ve Mişe araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde otomobilde sıkışan sürücü Fikriye Mirza ile yanındaki Sümer Mişe'nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı 2 kişinin cansız bedenleri, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. TIR'ın sürücüsü Adem T., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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