Adalet Bakanlığı, Temel Demirer ve Sibel Özbudun'un gözaltı gerekçesini açıkladı - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı, Temel Demirer ve Sibel Özbudun'un gözaltı gerekçesini açıkladı

Adalet Bakanlığı, Temel Demirer ve Sibel Özbudun\'un gözaltı gerekçesini açıkladı
06.07.2026 00:28
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Yazar Temel Demirer ile akademisyen Sibel Özbudun Demirer'in gözaltına alınmasının ardından kamuoyunda ortaya atılan iddialara Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık, soruşturmanın içeriğine ilişkin yaptığı açıklamada, iki isim hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlaması kapsamında işlem yapıldığını ve soruşturmanın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

Adalet Bakanlığı, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yazar Temel Demirer ile akademisyen Sibel Özbudun Demirer'e ilişkin kamuoyunda yer alan iddialara açıklık getirdi. Bakanlık, soruşturmanın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlaması kapsamında yürütüldüğünü bildirdi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Temel Demirer ve Sibel Özbudun Demirer hakkında kamuoyunda yer alan paylaşımların ardından Adalet Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, soruşturmanın kişilerin kamuoyundaki unvanlarından bağımsız olarak, dosyada yer alan deliller ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI AÇIKLANDI

Bakanlığın açıklamasına göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Anayasal Suçlar Bürosu'nun 2025/15700 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Temel Demirer ve Sibel Özbudun Demirer, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde 5 Temmuz 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

TEMEL DEMİRER HAKKINDAKİ TESPİTLER

Açıklamada, Temel Demirer'in, DSİH terör örgütü güdümünde olduğu belirtilen Kaldıraç Dergisi yazarları arasında yer aldığı, DHKP/C yapılanması TAYAD ile bağlantılı tutuklu ve hükümlülerle irtibatının bulunduğu ve söz konusu örgütlere yönelik yürütülen adli takiplerde isminin geçtiği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, Demirer hakkında 2007-2026 yılları arasında "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övme" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları kapsamında toplam 18 adli olay kaydı bulunduğunu bildirdi.

SİBEL ÖZBUDUN DEMİRER'E İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Açıklamada, Sibel Özbudun Demirer'in Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptıktan sonra 2010 yılında görevinden ayrıldığı belirtildi.

Bakanlık, Özbudun Demirer'in DHKP/C başta olmak üzere sol terör örgütleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen oluşumlar tarafından düzenlenen toplantı, panel, forum ve benzeri etkinliklere katıldığının tespit edildiğini aktardı.

Ayrıca Sibel Özbudun Demirer hakkında 2011-2026 yılları arasında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlamaları kapsamında 5 adli olay kaydı bulunduğu, yine DHKP/C ve DSİH örgütlerine yönelik adli takiplerde isminin geçtiği ifade edildi.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Adalet Bakanlığı açıklamasında, soruşturmanın kişilerin "yazar" ya da "akademisyen" gibi kamuoyunda bilinen sıfatlarından bağımsız olarak yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın dosyadaki deliller doğrultusunda tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yazar Temel Demirer ile akademisyen Sibel Özbudun Demirer, 5 Temmuz sabahı düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Gözaltı haberinin ardından bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, soruşturmanın içeriğine ilişkin farklı değerlendirmeler yapılmış, şüphelilerin kamuoyundaki "yazar" ve "akademisyen" kimlikleri ön plana çıkarılmıştı. 

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Son Dakika Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı, Temel Demirer ve Sibel Özbudun'un gözaltı gerekçesini açıkladı - Son Dakika

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