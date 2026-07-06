ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür - Son Dakika
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ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür

ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür
06.07.2026 20:34
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NATO üyesi ülkelerdeki STK ve düşünce kuruluşlarını bir araya getiren Atlantic Treaty Association Genel Başkanı Theodossis Giorgio, Ankara'daki zirve öncesi Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Dünyadaki gelişmelerin zirveyi daha da önemli yaptığını belirten Giorgio, "Barış hiçbir zaman garantiye alınamaz. Ona her gün yeniden emek verilmelidir. NATO’nun caydırıcı gücü yalnızca savunma kapasitesiyle değil, krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür." dedi.

Atlantic Treaty Association (ATA) Genel Başkanı Theodossios Georgiou, Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde barışın korunması konusuna dikkat çekti. Barışın kendiliğinden var olan bir durum olmadığını vurgulayan Georgiou, bu hedefe ulaşmak için her gün çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek küresel güvenlikte sürekliliğin önemine vurgu yaptı.

Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Georgiou, NATO’nun gücünün sadece askeri kapasiteyle sınırlı olmadığını, krizleri çatışmaya dönüşmeden engelleme yeteneğinin de kritik olduğunu ifade etti. İttifakın caydırıcılığının, sorunları büyümeden çözme becerisiyle ölçüldüğünü belirten Georgiou, yaklaşan zirvenin bu açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

"BARIŞ HİÇBİR ZAMAN GARANTİYE ALINAMAZ"

Georgiou şunları söyledi: "Yalnızca birkaç saat içinde, Kuzey Atlantik İttifakı'nın liderleri Ankara'da bir araya gelecek. Bu Zirve, uluslararası güvenliğin daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir sınavdan geçtiği bir dönemde gerçekleşiyor. Avrupa'daki savaş, Orta Doğu'daki istikrarsızlık, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin yakın zamanda çökmesi, hibrit tehditler ve uluslararası sisteme nüfuz eden belirsizlikler, hepimize basit bir gerçeği hatırlatıyor: Barış hiçbir zaman garantiye alınamaz. Ona her gün yeniden emek verilmelidir.

Avro-Atlantik topluluğunun örgütlü sivil toplumunu temsil eden uluslararası kuruluş olan Atlantik Antlaşması Derneği'nin (ATA) Başkanı olarak, Ankara'ya misyonumuza eşlik eden kurumsal sorumluluğun derin bilinciyle seyahat ediyorum. Ankara Zirvesi, İttifak'ın askeri gücünden daha büyük bir şeyi teyit etmeye çağrılıyor: Siyasi güvenilirliğini.

NATO’nun caydırıcı gücü yalnızca savunma kapasitesiyle ölçülmez. Müttefiklerin birliği, taahhütlerinin inandırıcılığı ve krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür.

"ANKARA ZİRVESİNDEN NET KARARLAR ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

Bu zirveden, kolektif savunmanın daha da güçlendirilmesi, savunma ve teknoloji iş birliğinin hızlandırılması ve günümüzün evrilen tehditlerine karşı demokratik toplumların dayanıklılığının esaslı bir şekilde artırılması yönünde net kararlar çıkmasını bekliyoruz. Yirmi birinci yüzyılda güvenlik yalnızca askeri kapasiteye bağlı değildir; aynı zamanda kritik altyapının korunmasına, siber güvenliğe, teknolojik üstünlüğe, enerji güvenliğine ve toplumlarımızın dezenformasyon ile istikrarsızlaştırma çabalarına karşı koyabilme gücüne de bağlıdır.

"DAYANIKLILIK KOLEKTİF SAVUNMANIN İKİNCİ SÜTUNU HALİNE GELMİŞTİR"

Dayanıklılık, artık kolektif savunmanın ikinci sütunu haline gelmiştir. Aynı zamanda Avrupa, sorumluluktan daha büyük bir pay almaya çağrılıyor. Daha güçlü bir Avrupa güvenlik boyutu, İttifak ile rekabet etmez; aksine onu pekiştirir. Daha güçlü bir Avrupa sütunu, daha güçlü bir transatlantik bağı anlamına gelir.

Örgütlü sivil toplum, Devlet ve Hükümet Başkanlarından yalnızca stratejik kararlılık değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk da göstermelerini beklemektedir. Güvenlik kendi başına bir amaç değildir; insanları, demokrasiyi ve özgürlüğü korumak için vardır. Diyalogsuz güç belirsizliğe yol açar; güvenilirlikten yoksun diyalog ise eylemsizliğe neden olur. İttifak her ikisine de bağlı kalmalıdır: Caydırıcılık ve diyalog.

Tarih, Ankara Zirvesi'ni yalnızca aldığı kararlarla değil, İttifak liderlerinin kolektif güvenliğin kolektif sorumlulukla el ele gidebileceğini gösterip gösteremediğiyle de yargılayacaktır. Nihayetinde en güçlü ittifak, yalnızca en büyük kapasiteye sahip olan değil; vatandaşlarına en büyük güveni aşılayan ittifaktır."

Güncel, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Nato ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür - Son Dakika

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