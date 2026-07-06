Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Görüşmeye ilişkin resmi açıklamanın daha sonra yapılması bekleniyor.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.