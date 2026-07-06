Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Görüşmeye ilişkin resmi açıklamanın daha sonra yapılması bekleniyor.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Son Dakika › Politika › Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti - Son Dakika
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