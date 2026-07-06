Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti - Son Dakika
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Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti

06.07.2026 15:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Görüşmeye ilişkin resmi açıklamanın daha sonra yapılması bekleniyor.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti - Son Dakika

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