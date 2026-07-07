Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti

07.07.2026 11:33
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36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında diplomasi trafiği başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ilk lider kabulünde Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında diplomasi trafiği başladı. Zirvenin ilk gününde liderler arası temaslar hız kazanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ikili görüşmelerine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamındaki ilk lider kabulünde Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti

ZİRVENİN İLK LİDER KABULÜ

Ankara'da güvenlik, savunma ve ittifakın gelecek vizyonuna ilişkin kritik başlıkların ele alınacağı zirve, NATO tarihinde ilk kez düzenlenen Savunma Sanayii Forumu ile resmen başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti

Forumda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın savunma kapasitesini artıracak yeni adımları duyurmuş; MQ-4C Triton yüksek irtifa gözetleme İHA'larının ortak alımı ve Airbus'tan 12 yeni tanker uçağı tedariki açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti

ANKARA'DA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Zirve kapsamında Ankara, iki gün boyunca NATO üyesi ülkelerin liderlerini ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanada Başbakanı Carney ile yaptığı kabulün ardından diğer liderlerle de ikili temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Bol bol maden sahası konuşuyorlardır. 1 0 Yanıtla
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