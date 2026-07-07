Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi\'nde

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu'yla başladı. Yerli ve yabancı medya mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği tarihi zirvede, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel de yer alıyor.