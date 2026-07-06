Başkan Aziz Yıldırım\'dan Greenwood transferi için bomba talimat

Yaz transfer döneminde Vedat Muriqi ve Nathan Ake gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, gözünü büyük bir yıldıza daha dikti.

MARSILYA İLE GÖRÜŞMELERDE SON AŞAMA

Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal’ın kadrosunda görmeyi çok istediği İngiliz futbolcu Mason Greenwood’un transferi için Marsilya kulübüyle yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldi.

AZİZ YILDIRIM'DAN TALİMAT

Atletico Madrid ve Roma gibi Avrupa devlerinin de peşinde olduğu Greenwood için en yüksek bonservis teklifini Fenerbahçe’nin sunduğu ve bu durumun sarı-lacivertlilerin elini ciddi şekilde güçlendirdiği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi elemelerine eksiksiz ve güçlü bir kadroyla çıkmayı hedefleyen Başkan Aziz Yıldırım’ın, kurmaylarına transferin bir an önce bitirilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

RESMİ İMZANIN ATILMASI BEKLENİYOR

Sağ kanat, santrfor ve forvet arkası gibi hücumun birçok bölgesinde görev yapabilen Greenwood için son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.