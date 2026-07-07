Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti

Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanan Depozito Yönetim Sistemi (DOA), ambalajlı su ve maden suyu fiyatlarına yansıdı.

1 TL ÖDEME YAPILIYOR

Geri dönüşüm amacıyla hayata geçirilen sistemde, iade edilen her şişe için 1 lira ödeme yapılırken vatandaşların uygulamaya ilgisi yoğun oldu.

SU FİRMALARINDAN HEMEN ZAM GELDİ

Market raflarındaki fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte ambalajlı su ve maden suyu fiyatları önemli oranda yükseldi.

TİCARET BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ambalajlı su başta olmak üzere, içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır." denildi.

"DOA İLE 5 GÜNDE 7 MİLYON 600 BİN ŞİŞE TOPLANDI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların 1 Temmuz'dan bu yana 7 milyon 600 bin içecek ambalajını DOA makinelerine iade ettiğini açıkladı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı da 1,3 milyonun üzerine çıktı. İstanbul'da Beykoz Belediyesi Tapu Dağıtım Töreni'nde konuşan Kurum, "Sadece 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak, yıllık ekonomimize 30 milyar lira kazanç sağlayacağız" dedi.