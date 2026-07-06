Hindistan'da 12 yaşındaki kıza tecavüz edip öldüren cani linç edildi

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde cumartesi gününden beri kayıp olan 12 yaşındaki bir kız çocuğunun, tecavüze uğradıktan sonra bir çuval içinde gölete atıldığı ortaya çıktı. Vahşetin duyulmasının ardından sokağa dökülen halk, yakaladıkları bir şüpheliyi döverek linç etti. Ağır yaralanan zanlı hayatını kaybederken, bölgede çıkan büyük protestolar nedeniyle güvenlik güçleri teyakkuza geçti.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Güney 24 Parganas bölgesindeki Baruipur kentinde infial yaratan bir olay meydana geldi. Surjyapur bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki küçük kız, cumartesi öğleden sonra arkadaşının doğum günü için hediye almak üzere evden çıktı ancak bir daha geri dönmedi. Ailesinin ve yakınlarının tüm gece boyunca yürüttüğü arama çalışmaları pazar sabahı acı bir sonla noktalandı.

CANSIZ BEDENİ ÇUVAL İÇİNDE GÖLETTE BULUNDU

Pazar sabahı durumdan şüphelenen yerel halk, bir şüpheliyi yakalayarak sorguladı. Zanlının itirafı üzerine harekete geçen bölge sakinleri, Surjyapur Haat bölgesindeki bir göletin kenarında, çuval içine sıkıştırılmış halde küçük kızın cansız bedenini buldu.

Aile üyeleri, talihsiz çocuğun kaçırılarak tecavüze uğradığını ve ardından katledildiğini iddia etti. Aile ayrıca, kayıp ihbarı sırasında polisin yardım taleplerine yeterince hızlı yanıt vermediğini öne sürdü.

ÖFKELİ KALABALIK CANİYİ LİNÇ ETTİ

Küçük kızın cansız bedeninin sudan çıkarılmasının ardından Baruipur'da halk sokağa döküldü. Öfkeli aile üyeleri ve mahalle sakinleri, yerini gösteren zanlıya saldırdı. Kalabalık tarafından feci şekilde dövülen şüpheli, kaldırıldığı hastanede aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Kızın cesedinin bulunması büyük protestolara yol açtı; bölge sakinleri yolu kapatarak lastik yaktı.

Polis Genel Müdürü Kankarprasad Barui, şüphelinin öfkeli kalabalık tarafından linç edilerek öldürüldüğünü doğruladı.

BÖLGE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, POLİS ARAÇLARI TAHRİP EDİLDİ

Vahşetin duyulmasıyla birlikte Baruipur-Joynagar yolu protestocular tarafından trafiğe kapatıldı. Lastikler yakarak yolu barikata alan yüzlerce kişi, olaya müdahale etmeye çalışan polis araçlarını taş yağmuruna tutarak tahrip etti. Suça karışan tüm faillerin derhal tutuklanarak idam edilmesini talep eden göstericileri sakinleştirmek için bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi konuşlandırıldı.

Polis Genel Müdürü Barui, megafonla halka seslenerek ablukanın kaldırılmasını istedi ve suçla bağlantılı olan kimsenin affedilmeyeceğinin güvencesini verdi:

"Suçla bağlantılı herkes kanun çerçevesinde en ağır cezaya çarptırılacaktır. Kimsenin affedilmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Lütfen adaletin yerini bulması için polisin çalışmasına izin verin."

ÖZEL EKİP KURULDU, BAŞBAKAN AİLEYE SÖZ VERDİ

Halkın ikna edilmesinin ardından küçük kızın cenazesi otopsi için hastaneye gönderildi ve pazar gecesi otopsi işlemleri tamamlandı. Olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Batı Bengal hükümeti tarafından Özel Soruşturma Ekibi (SIT) kuruldu.

Soruşturma kapsamında yerel bir siyasi partide görev aldığı iddia edilen Shantanu Mandal da dahil olmak üzere toplam 4 kişinin gözaltına alındığı ve baskınların sürdüğü bildirildi. Batı Bengal Başbakanı'nın da kurbanın ailesiyle iletişime geçerek kendilerine hukuki ve manevi tam destek sözü verdiği öğrenildi.