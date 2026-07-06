Hindistan'da 12 yaşındaki kıza tecavüz edip öldüren cani linç edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan'da 12 yaşındaki kıza tecavüz edip öldüren cani linç edildi

06.07.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde, doğum günü hediyesi almak için evden çıkan ve bir daha dönmeyen 12 yaşındaki kız çocuğunun, tecavüz edildikten sonra bir çuval içinde gölete atıldığı ortaya çıktı. Küçük kızın cansız bedeninin bulunmasıyla adeta yer yerinden oynadı; öfkeden gözü dönen halk, yakaladığı katil zanlısını döverek linç etti. Bölgenin savaş alanına döndüğü vahşet sonrası polis ve halk karşı karşıya geldi.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde cumartesi gününden beri kayıp olan 12 yaşındaki bir kız çocuğunun, tecavüze uğradıktan sonra bir çuval içinde gölete atıldığı ortaya çıktı. Vahşetin duyulmasının ardından sokağa dökülen halk, yakaladıkları bir şüpheliyi döverek linç etti. Ağır yaralanan zanlı hayatını kaybederken, bölgede çıkan büyük protestolar nedeniyle güvenlik güçleri teyakkuza geçti.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Güney 24 Parganas bölgesindeki Baruipur kentinde infial yaratan bir olay meydana geldi. Surjyapur bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki küçük kız, cumartesi öğleden sonra arkadaşının doğum günü için hediye almak üzere evden çıktı ancak bir daha geri dönmedi. Ailesinin ve yakınlarının tüm gece boyunca yürüttüğü arama çalışmaları pazar sabahı acı bir sonla noktalandı.

CANSIZ BEDENİ ÇUVAL İÇİNDE GÖLETTE BULUNDU 

Pazar sabahı durumdan şüphelenen yerel halk, bir şüpheliyi yakalayarak sorguladı. Zanlının itirafı üzerine harekete geçen bölge sakinleri, Surjyapur Haat bölgesindeki bir göletin kenarında, çuval içine sıkıştırılmış halde küçük kızın cansız bedenini buldu. 

Aile üyeleri, talihsiz çocuğun kaçırılarak tecavüze uğradığını ve ardından katledildiğini iddia etti. Aile ayrıca, kayıp ihbarı sırasında polisin yardım taleplerine yeterince hızlı yanıt vermediğini öne sürdü.

ÖFKELİ KALABALIK CANİYİ LİNÇ ETTİ 

Küçük kızın cansız bedeninin sudan çıkarılmasının ardından Baruipur'da halk sokağa döküldü. Öfkeli aile üyeleri ve mahalle sakinleri, yerini gösteren zanlıya saldırdı. Kalabalık tarafından feci şekilde dövülen şüpheli, kaldırıldığı hastanede aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Hindistan'da 12 yaşındaki kıza tecavüz edip öldüren cani linç edildi
Kızın cesedinin bulunması büyük protestolara yol açtı; bölge sakinleri yolu kapatarak lastik yaktı.

Polis Genel Müdürü Kankarprasad Barui, şüphelinin öfkeli kalabalık tarafından linç edilerek öldürüldüğünü doğruladı.

BÖLGE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, POLİS ARAÇLARI TAHRİP EDİLDİ 

Vahşetin duyulmasıyla birlikte Baruipur-Joynagar yolu protestocular tarafından trafiğe kapatıldı. Lastikler yakarak yolu barikata alan yüzlerce kişi, olaya müdahale etmeye çalışan polis araçlarını taş yağmuruna tutarak tahrip etti. Suça karışan tüm faillerin derhal tutuklanarak idam edilmesini talep eden göstericileri sakinleştirmek için bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi konuşlandırıldı.

Polis Genel Müdürü Barui, megafonla halka seslenerek ablukanın kaldırılmasını istedi ve suçla bağlantılı olan kimsenin affedilmeyeceğinin güvencesini verdi:

"Suçla bağlantılı herkes kanun çerçevesinde en ağır cezaya çarptırılacaktır. Kimsenin affedilmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Lütfen adaletin yerini bulması için polisin çalışmasına izin verin."

ÖZEL EKİP KURULDU, BAŞBAKAN AİLEYE SÖZ VERDİ 

Halkın ikna edilmesinin ardından küçük kızın cenazesi otopsi için hastaneye gönderildi ve pazar gecesi otopsi işlemleri tamamlandı. Olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Batı Bengal hükümeti tarafından Özel Soruşturma Ekibi (SIT) kuruldu.

Soruşturma kapsamında yerel bir siyasi partide görev aldığı iddia edilen Shantanu Mandal da dahil olmak üzere toplam 4 kişinin gözaltına alındığı ve baskınların sürdüğü bildirildi. Batı Bengal Başbakanı'nın da kurbanın ailesiyle iletişime geçerek kendilerine hukuki ve manevi tam destek sözü verdiği öğrenildi.

Doğum Günü, Hindistan, Bengal, Polis, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Tecavüz Hindistan'da 12 yaşındaki kıza tecavüz edip öldüren cani linç edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi’nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını getireceğim Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi'nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını getireceğim
ABD Başkanı Trump’ın NATO programı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu
Zonguldak’ta yasağa rağmen denize girenleri “insan zinciri“ kurtardı Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girenleri "insan zinciri" kurtardı
Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi
Cristiano Ronaldo’dan gazetecilere fırça Cristiano Ronaldo'dan gazetecilere fırça
Ukrayna’nın dron Putin’i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor Ukrayna'nın dron Putin'i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor
Bruno Fernandes’in Galatasaray’dan istediği absürt maaş ortaya çıktı Bruno Fernandes'in Galatasaray'dan istediği absürt maaş ortaya çıktı
Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama
Kızıldeniz’de tansiyon yeniden yükseliyor: Yemen açıklarında tankere saldırı Kızıldeniz'de tansiyon yeniden yükseliyor: Yemen açıklarında tankere saldırı

19:35
AK Parti Afyonkarahisar’da iki istifa birden
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden
19:34
FIFA Başkanı Infantino’dan Balogun kararı hakkında çok konuşulacak sözler
FIFA Başkanı Infantino'dan Balogun kararı hakkında çok konuşulacak sözler
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti
18:31
Trump’tan “kırmızı kart“ itirafı
Trump'tan "kırmızı kart" itirafı
18:10
Bakan Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz
Bakan Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz
17:48
Avcılar’da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
17:27
Trump’tan İran’a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
16:53
Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
16:06
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 19:49:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Hindistan'da 12 yaşındaki kıza tecavüz edip öldüren cani linç edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.