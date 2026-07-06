30 yıldır güvenle topladığı mantar bu kez yoğun bakımlık etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

30 yıldır güvenle topladığı mantar bu kez yoğun bakımlık etti

06.07.2026 01:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da 30 yıldır doğadan topladığı mantarları tüketen 50 yaşındaki Ekrem Aydemir, yediği mantarın ardından zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı. "30 yıldır hiç zehirlenmedim" diyen Aydemir, yaşadıklarının ardından büyük pişmanlık duyduğunu belirterek vatandaşlara doğadan toplanan mantarları tüketmemeleri çağrısında bulundu.

Erzurum’da pazarcılık yapan ve 30 yıl boyunca mantar toplamayı hobi haline getiren 3 çocuk babası 50 yaşındaki Ekrem Aydemir, yaklaşık bir hafta önce arkadaşlarıyla kırsalda mantar aramaya çıktı.

AĞRI, MİDE BULANTISI, İSHAL…

Sürekli gittiği bölgeden topladıkları mantarları evine götüren Aydemir'in, bunları yedikten sonra sabaha doğru ağrı, mide bulantısı ve ishal gibi şikayetleri ortaya çıktı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran ve tetkiklerde mantardan zehirlendiği tespit edilen Aydemir, hastanenin Acil Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Ekrem Aydemir, bir süre önce arkadaşlarıyla topladıkları mantarları eve götürüp kardeşleriyle yediklerini söyledi. Kardeşlerinde ve ailesinde bir sıkıntı olmadığını anlatan Aydemir, "Akşam bir şeyim yoktu, sabaha karşı mide ağrısı, sancı, bulantı ve kusma oldu, acile geldik. Halen tedavim sürüyor, karaciğerle ilgili değerlerim düşmüş" dedi.

30 yıldır güvenle topladığı mantar bu kez yoğun bakımlık etti

"ÇOK PİŞMANIM"

Uzun yıllardır sürekli mantar toplayıp tükettiğini dile getiren Aydemir, "30 yıldır sürekli mantar toplayıp yiyordum, hiç zehirlenmedim. Doğadaki zehirsiz mantarların da zehirli olabileceğini doktorlar sayesinde öğrendik. Bundan sonra çevreme söyleyeceğim, kimsenin bu sıkıntıyı yaşamasını istemem. Toplama mantar yediğim için gerçekten çok pişmanım. Hastane sürecinden sonra pişmanlığını daha çok yaşadım. Olayın canlı şahidiyiz." diye konuştu.

30 yıldır güvenle topladığı mantar bu kez yoğun bakımlık etti

"İYİ TARAFI BULANTI VE KUSMAYI VÜCUDUN BAŞLATMIŞ OLMASI"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır da hastanın tedavisinin sürdüğünü anlattı.

Mantar zehirlenmesiyle ilgili en güncel tedavinin uygulandığı hastanın durumunun iyi olduğunu belirten Çakır, "Bir süre daha gözlem altında tutulacak, değerleri stabil olana kadar takip edeceğiz. İyi tarafı bulantı ve kusmayı vücudun başlatmış olması. O kusma zehrin vücuttan atılması için organizmanın bir cevabı, hastalar kusmuş ve zehri vücuttan uzaklaştırmış olarak geliyor, bundan dolayı mide yıkama yapmadık." ifadelerini kullandı.

Çakır, mantar zehirlenmesinin tipi ve özelliğine göre hastalara ilaç tedavisi de uyguladıklarını dile getirerek, doğadaki mantarların tüketilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

Erzurum, Son Dakika

Son Dakika Erzurum 30 yıldır güvenle topladığı mantar bu kez yoğun bakımlık etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ta dev çöp konteyneri sel sularına kapılıp sürüklendi Beşiktaş'ta dev çöp konteyneri sel sularına kapılıp sürüklendi
Kontrollü yıkımda bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok Kontrollü yıkımda bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok
Ringe çıkmadan tarih yazdı: Milli sporcu Kadir Yıldırım maç yapmadan 32. kez şampiyon oldu Ringe çıkmadan tarih yazdı: Milli sporcu Kadir Yıldırım maç yapmadan 32. kez şampiyon oldu
Malatya’da Orman Yangınına Müdahale Malatya'da Orman Yangınına Müdahale
Kızılırmak’ta akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, suda kayboldu Kızılırmak'ta akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, suda kayboldu
Üsküdar’da park halindeki otomobilde ölü bulundu Üsküdar'da park halindeki otomobilde ölü bulundu
Duyanlar maske taktı, sokağı saran ağır koku acı gerçeği ortaya çıkardı Duyanlar maske taktı, sokağı saran ağır koku acı gerçeği ortaya çıkardı

01:13
Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
01:11
Arkadaşına jest yaptı ama... Koca ülkenin kaderinin değiştiği o an
Arkadaşına jest yaptı ama... Koca ülkenin kaderinin değiştiği o an
00:58
Bu adam insan değil Haaland Brezilya’nın hayallerini yıktı
Bu adam insan değil! Haaland Brezilya'nın hayallerini yıktı
00:41
CHP Gençlik Kolları’ndan Gürsel Tekin’in toplantısına pankartlı protesto
CHP Gençlik Kolları'ndan Gürsel Tekin'in toplantısına pankartlı protesto
23:59
Rus komedyenler bu kez Yunanistan’da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus’u şakaladı: Ülkede kriz çıktı
Rus komedyenler bu kez Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus'u şakaladı: Ülkede kriz çıktı
23:07
“Geleceğin Mührü“ kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
"Geleceğin Mührü" kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti! İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
22:32
ABD Başkanı Trump’ın konvoyundaki araçlar Ankara’da görüntülendi
ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 01:55:07. #.0.3#
SON DAKİKA: 30 yıldır güvenle topladığı mantar bu kez yoğun bakımlık etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.