Ankara\'daki NATO Zirvesi\'ne saatler kala Trump\'tan Meloni\'yi çıldırtacak paylaşım

İki lider arasında geçtiğimiz haftalarda başlayan söz düellosu hız kesmeden devam ediyor. Donald Trump'ın son sosyal medya hamlesi, ikili arasındaki diplomatik ve kişisel gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

TRUMP'TAN OLAY YARATAN YENİ PAYLAŞIM

Daha önceki tartışmaların yankısı sürerken, Donald Trump İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta Meloni, Trump'a "hayran hayran" bakarken görülüyor. Trump bu fotoğrafın üzerine ise "Uzaklaştırma kararına ihtiyaç var" ifadesini yazdı.

"FOTOĞRAF İÇİN YALVARDI" İDDİASIYLA BAŞLAYAN KRİZ

Tartışmanın fitili, Trump'ın 19 Haziran'da İtalyan televizyon kanalı La7'de yayımlanan açıklamalarıyla ateşlenmişti. Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'ndeki görüşmelerine değinen Trump, Meloni için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım."

Meloni ise bu sözlere aynı gün sosyal medya hesabından oldukça net bir yanıt vererek, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız" demişti.

KARŞILIKLI AĞIR SÖZLER: TEŞEKKÜRLER, ALMAYAYIM

Bu yanıtın ardından Trump, polemiği daha da tırmandırarak Meloni'nin siyasi çıkarları için kendisine yaklaştığını öne sürdü:

"Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler, almayayım."

MELONİ'DEN SERT TEPKİ

Trump'ın bu iddialarına karşılık İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin cevabı da bir o kadar sert oldu. Meloni, Trump'ın sözlerini "anlamsız" olarak nitelendirerek şu açıklamayı yaptı:

"Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak, bana kesinlikle fayda sağlamadı."