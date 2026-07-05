Etna Yanardağı güçlü kül püskürttü, hava trafiği etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Etna Yanardağı güçlü kül püskürttü, hava trafiği etkilendi

05.07.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'daki Etna Yanardağı'nın Voragine kraterinde sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından yoğun kül püskürtme faaliyeti başladı. 1,5 km yüksekliğe ulaşan kül bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı'na varışlı seferler askıya alındı.

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, yeniden güçlü şekilde kül püskürttü. Etna'nın zirvesindeki "Voragine" kraterinde 26 Haziran'da açılan yarığın ardından yanardağdaki volkanik aktivite bugün de devam etti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Voragine kraterinde sabah saatlerindeki patlamanın ardından yoğun bir kül püskürtme faaliyeti yaşandı.

VOLKANİK HAREKETLİLİK BAŞLADI

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlemevinden yanardağdaki volkanik hareketliliğe ilişkin yapılan açıklamada, saat 07.45 civarında Voragine kraterinde kül püskürtme faaliyetinin başladığı ve 08.45'te bunun yoğunlaştığı belirtildi.

INGV, 1,5 kilometre yüksekliğe ulaşan kül bulutunun, meteorolojik veriler doğrultusunda gelecek birkaç saat içinde güneye doğru dağılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

BÖLGEDEKİ SİVİL HAVA TRAFİĞİ ETKİLENDİ

Kül bulutunun yüksek seviyelere ulaşması bölgedeki sivil hava trafiğini de etkiledi. Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nı (Fontanrossa) yöneten SAC şirketinden yapılan yazılı açıklamada da Etna Yanardağı'nda devam eden volkanik aktivite sebebiyle Katanya varışlı seferlerin askıya alındığı, sadece sınırlı ölçüde Katanya kalkışlı seferlere izin verildiği belirtildi.

Ayrıca, yolculardan havalimanına gelmeden önce uçuşlarının durumunu hava yolu firmasıyla teyit etmeleri de istendi.

Etna, kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

Katanya Havalimanı, Etna Yanardağı, Hava Durumu, Havacılık, İtalya, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etna Yanardağı güçlü kül püskürttü, hava trafiği etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar

15:10
NATO Zirvesi öncesi Putin’den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz
NATO Zirvesi öncesi Putin'den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz
15:03
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası’nın az gollü geçmesi
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi
14:44
Kuyumcularda yeni dönem Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
14:23
Mert Hakan Yandaş’tan olay karar Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı
Mert Hakan Yandaş'tan olay karar! Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı
13:55
Resmen açıklandı Almanya Milli Takımı’nda Klopp dönemi başlıyor
Resmen açıklandı! Almanya Milli Takımı'nda Klopp dönemi başlıyor
13:50
Bir ilk yaşanıyor İşte Özgür Özel’in masasındaki anket sonuçları
Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları
13:28
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
12:32
Yunanistan’dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
12:03
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
11:34
Diyarbakır’da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı
Diyarbakır'da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 15:41:24. #7.13#
SON DAKİKA: Etna Yanardağı güçlü kül püskürttü, hava trafiği etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.