Perakende ticaret yönetmeliğinde kapsamlı değişiklik

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılması için çalışma başlattığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, perakende ticaretin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla uygulamada edinilen tecrübeler ile sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda yeni bir yönetmelik taslağı hazırlandığı belirtildi. Taslağın ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açıldığı ifade edildi.

TEDARİK ZİNCİRİ GÜÇLENDİRİLECEK

Hazırlanan düzenlemeyle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, yerel ticaretin desteklenmesi ve tedarik zincirinin daha sağlıklı işlemesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda yönetmeliğin adının "Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik" olarak değiştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca yönetmeliğin amaç ve kapsamına üretici ve tedarikçi kavramları eklenecek, "üretici", "tedarikçi" ve "otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü" tanımları da yeniden düzenlenecek.

KADIN KOOPERATİFLERİNE MARKETLERDE ÖNCELİK

Bakanlık, ticari faaliyetlerde ödeme süreçlerinin daha hızlı ve şeffaf yürütülebilmesi amacıyla KOBİ tespitini kolaylaştıracak bir sorgulama ekranı oluşturmayı da planlıyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Kooperatifler Yılı" ilan etmesi doğrultusunda, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin ürettiği yöresel ürünlere zincir market raflarında öncelik verilmesi hedefleniyor.

Bu düzenlemeyle kadın emeğinin doğrudan desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata daha fazla katılım sağlaması amaçlanıyor.

EKMEK İÇİN DE YENİ DÜZENLEME

Taslakta ayrıca vatandaşların ekmeğe daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla kitlesel üretim yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik yeni düzenlemelerin de hayata geçirilmesi öngörülüyor.