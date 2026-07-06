Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti - Son Dakika
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Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump, Anıtkabir\'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti
06.07.2026 10:17
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ABD Başkanı Trump'ın, NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programı Beyaz Saray tarafından duyuruldu. Beştepe'de yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Trump'ın takviminde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yapılacak kritik ikili görüşmeler yer alırken; programda şimdilik bir Anıtkabir ziyaretinin bulunmaması dikkat çekti. Öte yandan daha önce yapılan açıklamalarda Trump'ın Anıtkabir ziyareti edeceği ifade edilmişti.

Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde 2025 Lahey Zirvesi'nden bu yana kaydedilen ilerlemelerin ve ittifakın önceliklerinin ele alınacağı kritik NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirve kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın ajandası da netleşti.

ANITKABİR DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Beyaz Saray tarafından paylaşılan resmi çalışma takviminde, önceki ABD başkanlarının Türkiye ziyaretlerinde sıkça rastlanan Anıtkabir ziyaretine yer verilmedi. Reuters muhabiri Hümeyra Pamuk da konuya dikkat çekerek, Trump'ın Ankara programında Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine bir ziyaret bulunmadığını, mevcut planlamanın bu şekilde olduğunu ancak programda son dakika değişiklikleri yaşanabileceğini ifade etti.

BEŞTEPE'DE ÜÇLÜ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Trump'ın Ankara temasları, NATO Liderler Çalışma Oturumu'nun yanı sıra oldukça yoğun bir ikili görüşme trafiğine sahne olacak. ABD Başkanı, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi karşılama töreninin ardından bir araya gelecek.

ŞARA VE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK

Associated Press (AP) ve Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Trump, Erdoğan ile yapacağı görüşmenin haricinde; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara ile de basına kapalı ikili temaslarda bulunacak.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN RESMİ ANKARA TAKVİMİ

Beyaz Saray tarafından açıklanan ve Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi merkezli yürütülecek programın saat saat detayları şu şekilde:

08.00

Başkan’ın programında kapalı çalışma zamanı bulunuyor

Yer: Ankara, Türkiye

Basın: Kapalı

10.30

Başkan, NATO Genel Sekreteri ile kısa bir görüşme yapacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

10.50

Başkan, resmi karşılama töreni ve NATO aile fotoğrafına katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Sınırlı havuz

11.15

Başkan, NATO Liderler Çalışma Oturumu’na katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Sınırlı havuz

14.15

Başkan, Türkiye Cumhurbaşkanı ile geliş töreni ve selamlaşmaya katılacak

Yer: Ankara, Türkiye

Basın: Önceden akredite edilmiş medya

15.00

Başkan, devlet karşılama törenine katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Önceden akredite edilmiş medya

15.15

Başkan, Türkiye Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Beyaz Saray basın havuzu

19.05

Başkan, NATO Liderleri Sosyal Yemeği’ne katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

14.30

Başkan, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

15.30

Başkan, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Kapalı

16.15

Başkan, basın toplantısına katılacak

Yer: Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Basın: Önceden akredite edilmiş medya

Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

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Son Dakika Gündem Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ümit Yurtsever Ümit Yurtsever:
    badem bıyıklılar sevinmiştir 0 1 Yanıtla
  • cemal köse cemal köse:
    Yapılan masrafa yazık. 0 0 Yanıtla
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