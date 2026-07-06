Deniz Göktaş kaçmayı düşündü mü? Görüşme sonrası Özgür Özel açıkladı - Son Dakika
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Deniz Göktaş kaçmayı düşündü mü? Görüşme sonrası Özgür Özel açıkladı

Deniz Göktaş kaçmayı düşündü mü? Görüşme sonrası Özgür Özel açıkladı
06.07.2026 06:49
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevinde ziyaret ettiği tutuklu stand-up sanatçısı Deniz Göktaş'ın yurt dışından dönmemeyi hiç düşünmediğini söylediğini açıkladı. Özel, Göktaş'ın "Kaçma niyetiyle gitmediğim için döndüm" dediğini aktarırken, cezaevi koşullarının iyi olduğunu, tek kişilik koğuşta kaldığını, televizyon ve kitaplarla vakit geçirdiğini, moralinin de yerinde olduğunu ifade etti.

Tutuklu stand-up sanatçısı Deniz Göktaş'ı Tekirdağ'daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, Göktaş'ın "Yurt dışından dönmemeyi hiç düşünmedim. Ben zaten kaçma niyetiyle gitmediğim için dönmem lazımdı, döndüm hemen" dediğini aktarırken, cezaevi koşullarından da memnun olduğunu söylediğini ifade etti.

"DÖNMEM LAZIMDI, DÖNDÜM HEMEN"

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deniz Göktaş'ın yurt dışından dönmeme gibi bir düşüncesinin olmadığını söylediğini aktardı.

Özel, Göktaş'ın kendisine, "Ne yapacağım, dönmeyeceğim? Ben zaten kaçma niyetiyle gitmediğim için dönmem lazımdı, döndüm hemen." dediğini ifade etti.

"ŞİKAYET EDEBİLECEĞİM HİÇBİR ŞEY YOK"

Özel, Göktaş'ın cezaevindeki koşullara ilişkin de bilgi verdiğini belirterek, "Çok iyi davranılıyor ve şartlarım iyi. Şikayet edebileceğim hiçbir şey yok." dediğini aktardı.

TEK KALIYOR, TELEVİZYON VE KİTAP OKUYOR

Deniz Göktaş'ın cezaevinde tek kişilik koğuşta kaldığını söyleyen Özgür Özel, kendisine kısa sürede televizyon verildiğini anlattı.

Özel, Göktaş'ın "Televizyon izliyorum. O iyi geldi. İlk başta zaman kavramı biraz farklıydı ama televizyon ve kitaplar olunca sıkıntı yok." dediğini aktardı.

"GÜÇ VERDİNİZ, BANA DA MORAL OLDU"

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeye ilişkin konuşan Özgür Özel, Deniz Göktaş'ın moralinin yerinde olduğunu söyledi.

Özel, Göktaş'ın kendisini görünce "Güç verdiniz, iyi geldi, bana da moral oldu." dediğini belirterek, görüşmede ortak tanıdıkları ve Boğaziçi Üniversitesi'nde tutuklanan Doğu Demirtaş hakkında da sohbet ettiklerini ifade etti. Ziyaretin ardından Göktaş'ın anne ve babasıyla da görüştüğünü sözlerine ekledi.

İsmail Saymaz, Özgür Özel, Cezaevi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Göktaş kaçmayı düşündü mü? Görüşme sonrası Özgür Özel açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz Göktaş kaçmayı düşündü mü? Görüşme sonrası Özgür Özel açıkladı - Son Dakika
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