Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay hayatını kaybetti
06.07.2026 06:08
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Türk tiyatrosunun usta ismi, 28 yıl 'Lüküs Hayat' operetiyle hafızalara kazınan Zihni Göktay, 78 yaşında vefat etti. Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz ve İBB yetkilileri başsağlığı mesajı yayımladı.

Türk tiyatrosuna 28 yıl boyunca sahnelediği "Lüküs Hayat" operetiyle damga vuran usta sanatçı Zihni Göktay, hayatını kaybetti.

Acı haberi sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Dilbaz, babasının yılın başında Ankara turnesi sırasında kalça kırığı yaşadığını ve sonrasında sağlık sorunlarının arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız."

MAHİR POLAT'TAN DUYGUSAL VEDA

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zihni Göktay için duygusal ifadeler kullandı.

Polat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Türk tiyatrosunun asırlık çınarı, geleneksel tiyatromuzun büyük temsilcisi Zihni Göktay Hocamızı ne yazık ki kaybettik. Onu tanıyan herkes, Zihni Hocamızın insan sıcaklığı ve sevgisi ile nasıl özel bir değer olduğuna şahit olmuştur. Eminönü Halkevi'nden yetişerek tam 53 yıl boyunca İBB Şehir Tiyatroları'nın yaşayan bir anıtı haline gelen ustamız, sahnelerimizdeki tuluat geleneğinin ve kavuklu ruhunun en görkemli ismiydi. O sadece üstün yeteneğiyle değil, vatanın her köşesindeki insana sanatı taşıma arzusu, halkın içinden hiç kopmayan mütevazı duruşu ve sahneye olan sarsılmaz sadakatiyle hepimize ilham oldu.

Sanata, insana ve tiyatroya duyduğu o eşsiz sevgiyle, ömrünün son anına kadar sahnede dolu dolu, yürekten bir hayat yaşadı. Türk tiyatrosunun kurucu babası Muhsin Ertuğrul ile bizzat çalışmış, onun yakın arkadaşı ve ekolün dev ismi Vasfi Rıza Zobu'nun tezgahından geçmişti. O, tiyatroyu 'insanı insanla, insanca anlatma sanatı' olarak gören o eski, disiplinli ve ahlaki ekolün son neferlerindendi. Mekânın cennet olsun Zihni Hocam. İBB Kültür ve İBB Şehir Tiyatroları Ailesi olarak bu tarifsiz acıyı derinden hissediyor, kıymetli ailesinin ve tüm sevenlerinin hüznünü yürekten paylaşıyoruz. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz."

Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay hayatını kaybetti

EŞİNİ 2022 YILINDA KAYBETMİŞTİ

Usta tiyatrocunun eşi Sevinç Göktay, Ocak 2022'de yaşamını yitirmişti.

TİYATROYA ADANAN BİR ÖMÜR

2 Aralık 1945'te İstanbul'da dünyaya gelen Zihni Göktay, profesyonel kariyerine 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde başladı. Sanatçı, 1973 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na geçene kadar burada görev yaptı.

1978-1996 yılları arasında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatro Şubesi'nde çok sayıda oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev alan Göktay, Türk tiyatrosunda tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul edildi.

Usta sanatçı, 28 yıl boyunca sahnelediği "Lüküs Hayat" operetindeki unutulmaz performansıyla hafızalara kazındı. Sanat yaşamı boyunca 36 yılda 72 oyunda rol alan Göktay, Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleri arasında yerini aldı.

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Son Dakika Güncel Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay hayatını kaybetti - Son Dakika

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