FIFA 2026 Dünya Kupası'nda futbol dünyasını sarsan bir sürpriz yaşandı.
Turnuvanın mutlak favorilerinden Brezilya, Norveç karşısında aldığı 2-0'lık şok mağlubiyetle kupaya erken veda etti. Dev turnuvada umduğunu bulamayan Sambacılar, bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir yıkım yaşadı.
Elenmenin de etkisiyle maçın ardından sahanın ortasında gözyaşlarına boğulan dünyaca ünlü yıldız Neymar, hüngür hüngür ağlayarak üzüntüsünü yaşadı. Kariyerinin son Dünya Kupası'nı oynayan 34 yaşındaki efsane oyuncunun, bu dramatik yenilginin ardından milli takım kariyerini noktalayacağına kesin gözüyle bakılıyor.
İşte o anlar:
Son Dakika › Dünya Kupası › Neymar'dan acı veda - Son Dakika
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