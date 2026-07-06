Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay\'ın beklemediği karar
06.07.2026 08:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıda aynı araçta bulunan rapçi Vahap Canbay'ın, "Hedef bendim" diyerek aralarında Aleyna Kalaycıoğlu'nun da bulunduğu 10 kişiden şikayetçi olması üzerine yürütülen soruşturmada karar çıktı. Savcılık, Canbay'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs eyleminin bulunmadığına hükmederek takipsizlik kararı verdi.

19 Mart'ta İstanbul'da meydana gelen ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı sırasında araçta olan rapçi Vahap Canbay, olaydan yara almadan kurtulmuştu. Yaşananların ardından Canbay; Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Zuhal Kalaycıoğlu, Metin Kadayıfçıoğlu ve diğer 5 şüpheli hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla şikayetçi oldu.

"HEDEF BENDİM, KURŞUN ARKADAŞIMA İSABET ETTİ"

Canbay, savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde saldırgan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun asıl hedefinin kendisi olduğunu iddia etti. Olay anında kurşunun yanındaki arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'ya isabet ettiğini belirten ünlü rapçi, Kadayıfçıoğlu'nun kendisine yönelik cinayet eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığını öne sürdü.

SAVCILIK İNCELEMESİ: SOMUT EYLEM BULUNMADI

Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Soruşturma dosyasına giren tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle mercek altına alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; şüpheli Kadayıfçıoğlu'nun araç içerisindeki maktul Kundakçı'yı doğrudan hedef aldığı, müşteki Vahap Canbay'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirilebilecek herhangi bir somut eyleminin bulunmadığı tespit edildi.

10 KİŞİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Elde edilen deliller doğrultusunda savcılık kararını açıkladı. Sabah'ta yer alan habere göre; 'Kasten öldürme/yardım etme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suçluyu kayırma' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamaları kapsamında soruşturulan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 10 şüpheli hakkında, müşteki Canbay'ın iddiaları yönünden kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) karar verildi.

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Diyarbakır’da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı Diyarbakır'da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
RTÜK’ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı RTÜK'ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı

08:50
17 yıl sonra tarihi ziyaret Savunmadan FETÖ’ye kritik başlıklar masada
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada
08:13
Sürücüler dikkat Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
Sürücüler dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
08:01
Prenses’ten Brezilya’yı yıkan Haaland’a özel teşekkür Görüntü gündem oldu
Prenses'ten Brezilya'yı yıkan Haaland'a özel teşekkür! Görüntü gündem oldu
07:08
Füze yığıp Türkiye’yi kuşatıyorlar Plana 5 ülke daha dahil edildi
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatıyorlar! Plana 5 ülke daha dahil edildi
06:09
Bu maça yürek dayanmaz 5 gol, 1 kırmızı kart ve kazanan İngiltere
Bu maça yürek dayanmaz! 5 gol, 1 kırmızı kart ve kazanan İngiltere
06:08
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 09:05:58. #7.12#
SON DAKİKA: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.