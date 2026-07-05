Resmen açıklandı! Almanya Milli Takımı'nda Klopp dönemi başlıyor - Son Dakika
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Resmen açıklandı! Almanya Milli Takımı'nda Klopp dönemi başlıyor

Resmen açıklandı! Almanya Milli Takımı\'nda Klopp dönemi başlıyor
05.07.2026 13:55
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Almanya Milli Takımı, Julian Nagelsmann'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevi için Jürgen Klopp ile anlaşmaya vardı. Taraflar arasında sözleşme süresi ve Klopp'un Red Bull'dan ayrılık sürecine ilişkin görüşmeler devam ederken, Alman Milli Takımı'nda yeni dönemin tecrübeli teknik adam yönetiminde başlaması bekleniyor.

Almanya Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için Jürgen Klopp ile anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Fabrizio Romano'nun haberine göre taraflar prensipte el sıkışırken, sözleşme detaylarına ilişkin görüşmeler sürüyor.

Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Julian Nagelsmann'ın istifasının ardından boşalan görev için Jürgen Klopp'un ismi öne çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Alman Futbol Federasyonu ile 59 yaşındaki teknik adam arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Haberde, Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olacağı belirtildi.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Haberde, taraflar arasında sözleşme süresi ve Klopp'un Red Bull futbol projesinden ayrılık sürecine ilişkin görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Buna rağmen Almanya Milli Takımı'nda yeni dönemin Jürgen Klopp yönetiminde başlayacağı ifade edildi.

LIVERPOOL'DAN SONRA RED BULL'A GEÇMİŞTİ

Jürgen Klopp, 2024 yılında Liverpool'daki görevinden ayrıldıktan sonra Red Bull'un futbol operasyonlarının başına geçmişti.

Tecrübeli teknik adamın Alman Milli Takımı'nın başına geçmesi halinde, kariyerinde ilk kez ülkesinin milli takımını çalıştıracağı kaydedildi.

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Son Dakika Dünya Kupası Resmen açıklandı! Almanya Milli Takımı'nda Klopp dönemi başlıyor - Son Dakika

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