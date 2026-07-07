NATO Zirvesi'ne damga vuracak hamle! Ortak füze üretimi geliyor - Son Dakika
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NATO Zirvesi'ne damga vuracak hamle! Ortak füze üretimi geliyor

NATO Zirvesi\'ne damga vuracak hamle! Ortak füze üretimi geliyor
07.07.2026 10:06
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Ankara bugün başlayacak NATO Liderler Zirvesi'nde kritik güvenlik kararlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, savunma sanayisinde dengeleri etkileyebilecek önemli bir iş birliği de gündeme geldi. ABD ile Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin ortak füze üretimi konusunda niyet beyanı imzalaması bekleniyor.

Dünyanın gözünü çevirdiği NATO Liderler Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. Zirve kapsamında düzenlenecek NATO Savunma Sanayi Forumu'nda, ABD ile Almanya öncülüğündeki bazı Avrupa ülkelerinin savunma sanayisinde iş birliğini artıracak kritik bir niyet beyanına imza atması bekleniyor.

AVRUPA'DA ORTAK FÜZE ÜRETİMİ MASADA

ABD ile Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkeleri arasında, Raytheon tarafından üretilen AIM-120 AMRAAM füzelerinin Avrupa'da ortak üretimi ile Lockheed Martin'in PAC-3 Patriot hava savunma füzeleri için Avrupa'da bakım merkezi kurulmasına yönelik görüşmeler yürütülüyor.

Planın hayata geçirilmesi halinde, hem Avrupa'nın savunma üretim kapasitesinin artırılması hem de ABD'deki Raytheon ve Lockheed Martin tesislerinin üzerindeki üretim yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

NATO Zirvesi'ne damga vuracak hamle! Ortak füze üretimi geliyor

NİYET BEYANI ANKARA'DA İMZALANACAK

Savunma sanayisindeki bu iş birliğine ilişkin niyet beyanının, NATO Ankara Zirvesi kapsamında düzenlenecek NATO Savunma Sanayi Forumu'nda imzalanması bekleniyor.

Anlaşmanın, Avrupa'nın savunma sanayisinde daha aktif rol üstlenmesini sağlayacak önemli adımlardan biri olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

UKRAYNA SAVAŞI TALEBİ ARTIRDI

Ortak üretimi planlanan AIM-120C-8 füzeleri hem NASAMS hava savunma sistemlerinde hem de F-16 savaş uçaklarında kullanılıyor.

PAC-3 Patriot füzeleriyle birlikte bu mühimmatlara olan ihtiyaç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından önemli ölçüde arttı. Ukrayna, Rus füze ve İHA saldırılarına karşı bu sistemleri yoğun şekilde kullanıyor.

NATO Zirvesi'ne damga vuracak hamle! Ortak füze üretimi geliyor

TRUMP AVRUPA'YA BASKIYI ARTIRMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir Avrupa ülkelerinin savunma konusunda Washington'a fazla bağımlı olduğunu savunuyor. Trump, NATO müttefiklerinden savunma harcamalarını artırmalarını ve daha fazla Amerikan savunma sistemi satın almalarını isterken, ortak üretim modelini de destekliyor.

Haziran ayında ABD yönetimi, mühimmat üretimindeki darboğazları aşmak amacıyla Savunma Üretim Yasası'nı (Defense Production Act) devreye sokmuştu.

HEDEF ÜRETİMİ HIZLANDIRMAK

Washington yönetimi, Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle azalan mühimmat stoklarını yeniden güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda Avrupa ile ortak üretim modelinin hayata geçirilmesiyle hem NATO'nun savunma kapasitesinin artırılması hem de ABD'nin kendi üretim tesislerinde daha fazla kapasite oluşturması hedefleniyor.

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'ne damga vuracak hamle! Ortak füze üretimi geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • eser demir eser demir:
    Buna en çok Selami sevinir 0 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Ukranya ile aynı kaderi paylaşıcaz aha buraya yazıyorum 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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