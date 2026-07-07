Milli Savunma Bakanı Güler: Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Güler: Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır

07.07.2026 09:30
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22 yıl sonra yeniden Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Ankara Zirvesi kapsamında konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, zirveden verilecek mesajın net olması gerektiğini belirterek, "5'inci maddeye bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir." dedi. Güler, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu vurgulayarak, Avrupa'nın savunmada daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Ankara Zirvesi kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, zirveden verilecek mesajın açık olması gerektiğini belirterek, "5'inci maddeye bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir." dedi. Güler, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu vurgulayarak, ittifakın yeni güvenlik ortamında üstlendiği role ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NATO Ankara Zirvesi kapsamında düzenlenen programda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ittifakın karşı karşıya olduğu güvenlik sınamalarına ve Türkiye'nin NATO içindeki konumuna ilişkin önemli mesajlar verdi.

"ANKARA'DAN VERİLECEK MESAJ AÇIK OLMALIDIR"

Zirvenin önemine dikkat çeken Güler, NATO'nun yeni dönemde güçlü ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini belirterek, "Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır. 5'inci maddeye bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir." ifadelerini kullandı.

"NATO ARTIK SADECE ASKERİ BİR İTTİFAK DEĞİL"

Konuşmasının başında etkinliğe katılanlara teşekkür eden Güler, NATO'nun yalnızca askeri bir ittifak olmadığını belirterek, "NATO artık sadece bir askeri ittifak değil. Aynı zamanda kolektif savunma, politik iş birliği ve transatlantik bağı güçlendiren bir ittifaktır." dedi.

İttifakların değişen koşullara uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Güler, NATO'nun kuruluşundan bugüne geçirdiği dönüşümü "NATO 1.0", "NATO 2.0" ve "NATO 3.0" olarak üç dönemde değerlendirdi.

"UKRAYNA SAVAŞI GÜVENLİK ORTAMINI DEĞİŞTİRDİ"

Güler, Ukrayna savaşının Euro-Atlantik güvenliğini yeniden şekillendirdiğini belirterek, İsrail ve ABD ile ilgili gelişmelerin de bölgesel krizlerin küresel sonuçlar doğurabileceğini gösterdiğini söyledi.

Tehditlerin artık çok daha karmaşık hale geldiğini ifade eden Güler, NATO'nun 360 derecelik güvenlik anlayışını koruması gerektiğini dile getirdi.

"AVRUPA DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMELİ"

Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirten Güler, bunun yalnızca savunma bütçelerini artırmakla sınırlı olmadığını söyledi.

Eğitimli personel, mühimmat, lojistik, güçlü komuta yapısı ve yük paylaşımının da en az bütçe kadar önemli olduğuna işaret eden Güler, operasyonel hazırlığın artırılması gerektiğini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN NATO 3.0'DAKİ YERİ ÇOK NET"

Türkiye'nin Soğuk Savaş sonrasında birçok Avrupa ülkesinin aksine silahlı kuvvetlerini küçültmediğini hatırlatan Güler, Türkiye'nin büyük, profesyonel ve aktif bir orduya sahip olduğunu ifade etti.

Savunma sanayisinin de sürekli büyüdüğünü belirten Güler, Türkiye'nin kurumsal yapısı ve operasyonel tecrübesi sayesinde müttefiklere hızlı destek sağlayabildiğini söyledi.

"TÜRKİYE NATO'NUN EN BÜYÜK İKİNCİ ORDUSUNA SAHİP"

Türkiye'nin 1952'den bu yana NATO'nun sıradan bir üyesi olmadığını vurgulayan Güler, coğrafi konumu nedeniyle her zaman önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu kaydeden Güler, yüksek eğitim standartları, operasyonel deneyimi ve güçlü askeri kapasitesiyle Kosova'dan Akdeniz'e, Baltık Denizi'nden Karadeniz'e kadar NATO görevlerine aktif katkı sunduğunu ifade etti.

Son gerçekleştirilen tatbikatların da Türkiye'nin Avrupa-Atlantik güvenliğinde üstlendiği kritik rolü ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Güler: Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır - Son Dakika

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