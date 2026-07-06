Hindistan'da Muson Felaketi: 19 Ölü - Son Dakika
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Hindistan'da Muson Felaketi: 19 Ölü

Hindistan\'da Muson Felaketi: 19 Ölü
06.07.2026 15:31
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Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde muson yağışlarının yol açtığı sel, toprak kayması ve bina çökmelerinde 19 kişi öldü. Mumbai ve Pune şehirlerinde can kayıpları yaşanırken, kırmızı alarm verildi, ulaşım felç oldu ve uçuşlar iptal edildi.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel, toprak kayması ve bina çökmelerinde 19 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde etkili olan muson yağışları hayatı felç etti. Şiddetli yağışların yol açtığı sel, heyelan ve bina çökmelerinde çok sayıda kişi öldü. Eyalete bağlı Mumbai şehrinde bina çökmesi sonucu beşi çocuk 6 kişi, yağışla bağlantılı ayrı olaylarda da 8 kişi öldü. Şehirde şiddetli yağışların devam etmesiyle birlikte meydana gelen iki ayrı ağaç devrilmesi sonucu da 2 kişi yaşamını yitirdi. Pune şehrinde ise heyelan meydana gelirken, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ 

Şiddetli yağışlar yolları sular altında bırakırken, okulların kapanmasına da neden oldu. Yağışlar kara yolu, demir yolu ve hava ulaşımını felç etti. Hindistan Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki iki gün boyunca şiddetli yağış beklentisi nedeniyle "kırmızı alarm" verirken; yetkililer, vatandaşlara evlerinde kalmaları ve zorunlu olmayan tüm seyahatlerden kaçınmaları uyarısında bulundu.

UÇUŞLAR AKSADI 

Mumbai'deki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'nda bugün yerel saatle 11.30 itibarıyla 17 uçuş iptal edildi, iki yönlü 217 uçuşta gecikme yaşandı. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da Muson Felaketi: 19 Ölü - Son Dakika

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