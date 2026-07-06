Rekor transferde mutlu son! Aral Şimşir Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Rekor transferde mutlu son! Aral Şimşir Türkiye'ye geliyor

Rekor transferde mutlu son! Aral Şimşir Türkiye\'ye geliyor
06.07.2026 15:44
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Trabzonspor, rekor bonservisle kadrosuna katmak istediği Aral Şimşir transferinde mutlu sona ulaştı. Milli oyuncunun salı günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için dev bir hamleye imza attı. Bordo-mavililer, uzun süredir peşinde olduğu gurbetçi futbolcu Aral Şimşir'in transferi konusunda mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA TAMAM, REKOR BONSERVİS BEDELİ

Bordo-mavililerde Midtjylland forması giyen 24 yaşındaki milli oyuncu ile yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı ve taraflar 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Trabzonspor yönetimi, Danimarka kulübünün talep ettiği 13 milyon Euro ve bonusları içeren bonservis paketini kabul etti. Bu rakamla birlikte Aral Şimşir, Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.

TÜRKİYE'YE GELİYOR 

Transfer sürecindeki tüm pürüzleri gideren Karadeniz ekibi, oyuncuyu şehre getirmeye hazırlanıyor. Başarılı kanat oyuncusunun salı günü Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Aral Şimşir, geçtiğimiz sezon Midtjylland formasıyla çıktığı 54 resmi maçta 12 gol ve 21 asistlik göz alıcı bir skor katkısı üreterek Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.

Trabzonspor, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rekor transferde mutlu son! Aral Şimşir Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rekor transferde mutlu son! Aral Şimşir Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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