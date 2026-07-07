Bakan Fidan'dan NATO Zirvesi'ne dakikalar kala heyecanlandıran mesaj - Son Dakika
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Bakan Fidan'dan NATO Zirvesi'ne dakikalar kala heyecanlandıran mesaj

07.07.2026 09:18
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NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olan 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. Dev zirveye dakikalar kala Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Sahne Ankara'da kurulmuş durumda" mesajını verdi. Zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bir fotoğraf da paylaşan Fidan, Ankara'da alınacak kararların NATO'nun geleceğini şekillendireceğini belirtti.

Küresel güvenlik politikalarının yeniden şekilleneceği 36. NATO Zirvesi için Ankara'da nefesler tutuldu. Liderlerin Başkent'te bir araya gelmesine kısa bir süre kala Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kişisel sosyal medya hesabından zirvenin vizyonunu ve Türkiye'nin duruşunu özetleyen kapsamlı bir açıklama yayımladı.

"KARARLAR EURO-ATLANTİK GÜVENLİĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK"

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, İttifak'ın geleceğini belirleyecek bu kritik anda NATO üyelerini ağırlamaya tam anlamıyla hazır olduğunu vurguladı. Ankara'da alınacak kararların sadece acil ve günübirlik zorlukları ele almakla kalmayacağını belirten Fidan, bu adımların önümüzdeki yıllar boyunca Euro-Atlantik güvenlik ortamını kökünden şekillendireceğinin altını çizdi.

"GELENEKSEL ÖLÇÜTLER ARTIK YETERSİZ"

Toplu savunmanın NATO'nun temel unsuru olmaya devam ettiğini ancak stratejik ortamın hızla değiştiğini ifade eden Fidan, tehditlerin artık çok boyutlu, daha hızlı ve çok daha karmaşık bir yapıya büründüğünü belirtti. Bu yeni gerçeklik karşısında geleneksel ölçütlerin yetersiz kaldığını savunan Dışişleri Bakanı, asıl önemli olanın konuşlandırılabilir yetenek, endüstriyel kapasite ve operasyonel hazırlık gibi somut çıktılar olduğunu dile getirdi.

Bakan Fidan'dan NATO Zirvesi'ne dakikalar kala heyecanlandıran mesaj

AVRUPA'YA SAVUNMA SANAYİİ UYARISI

Açıklamasında Avrupa'nın ittifaka katkısına ve savunma sanayii iş birliklerine de değinen Fidan, daha güçlü bir Avrupa katkısının zorunlu olduğunu vurguladı. Ancak savunma ve endüstriyel iş birliğindeki mevcut kısıtlamaların verimliliği baltaladığını ve tepki sürelerini yavaşlattığını belirten Fidan, bu kısıtlamaların artık ittifakın sırtında "stratejik yükler" haline geldiğine dikkat çekti. Bakan Fidan ayrıca, Avrupa savunma girişimlerinin tüm NATO müttefiklerini dışlamadan, tam anlamıyla kapsayıcı bir şekilde yürütülmesi gerektiği uyarısında bulundu.

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ: DAHA DİRENÇLİ BİR İTTİFAK

Dışişleri Bakanı Fidan, açıklamasının sonunda asıl meselenin sadece krizlere nasıl tepki verileceği değil, aynı zamanda bugünün gerçeklerini yansıtan bir iş birliği modelinin nasıl organize edileceği olduğunu ifade etti. Ankara Zirvesi'nin, İttifak'ı karşı karşıya olduğu yeni dünyaya uyumlu hale getirmede rehberlik edeceğini belirten Fidan, Türkiye'nin net amacının "daha uyumlu, daha yetkin ve daha dirençli bir İttifak" inşa etmek olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan'dan NATO Zirvesi'ne dakikalar kala heyecanlandıran mesaj

ZİRVE İÇİN 32 ÜLKE LİDERİ ANKARA'YA GELECEK

NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor.

Aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de bulunduğu 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan NATO Zirvesi için Ankara'da biraraya gelecek. Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak olan zirve, İttifak'ın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip.

Beştepe'de saat 18.30'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon düzenlenecek. Aynı gün Beştepe'de NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.

Ay Yıldız Karargahı'nda ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek.

Konuk liderler, bakanlar ve üst düzey yetkililer NATO Zirvesi için tam anlamıyla teyakkuz haline geçen Ankara'ya gelmeye başladı.

MİLYARLARCA DOLARLIK SAVUNMA ANLAŞMALARI

NATO Savunma Sanayi Forumu'nda bugün çok sayıda yeni proje ve silah anlaşmasının açıklanması bekleniyor. Ayrıntılar gizli tutulurken Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz, ülkesinin 3 milyar euronun üzerinde yeni savunma yatırımı açıklayacağını duyurdu. Bu kapsamda Belçika ile hava savunması, İngiltere ile ise deniz platformları alanında ortak projelerin tanıtılması bekleniyor.

Bakan Fidan'dan NATO Zirvesi'ne dakikalar kala heyecanlandıran mesaj

AVRUPA SAVUNMA HARCAMALARINI REKOR DÜZEYDE ARTIRDI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın savunma harcamalarında son bir yılda yaklaşık yüzde 20 artış sağladığını belirterek toplam savunma bütçesinin 570 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı. Rutte, bu artışta hem Rusya tehdidinin hem de Trump'ın yıllardır sürdürdüğü baskının etkili olduğunu söyledi.

UKRAYNA VE RUSYA GÜNDEMİN İLK SIRASINDA

Zirvenin ana gündem maddelerinden biri de Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, zirve öncesinde NATO liderlerine "güçlü kararlar" çağrısı yaparken, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği son saldırılar hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. NATO'nun Ukrayna'ya yeni destek paketleri ve hava savunma kapasitesinin artırılması konularını masaya yatırması bekleniyor.

Bakan Fidan'dan NATO Zirvesi'ne dakikalar kala heyecanlandıran mesaj

AWACS FİLOSU YENİLENİYOR

Kaynaklara göre NATO, envanterindeki yaşlanan ABD yapımı AWACS erken ihbar uçaklarını İsveç merkezli Saab tarafından geliştirilen GlobalEye sistemiyle değiştirmeyi planlıyor. Kararın zirve kapsamında resmiyet kazanması bekleniyor.

İTTİFAKIN GELECEĞİ MASADA

Ankara'daki zirvede savunma harcamalarının artırılması, Avrupa'nın güvenlikte daha fazla sorumluluk üstlenmesi, savunma sanayii üretiminin güçlendirilmesi, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve NATO'nun gelecek dönemdeki stratejik yol haritası ele alınacak. Zirvenin sonunda liderlerin ortak bildiriyi kabul etmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'dan NATO Zirvesi'ne dakikalar kala heyecanlandıran mesaj

MEDYADAN YOĞUN İLGİ VAR

Zirve kapsamında NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanı, binlerce diplomat, gazeteciler ve davetliler ağırlanırken, yerli ve yabancı medya mensupları zirveye ilgi gösterdi.

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Son Dakika Gündem Bakan Fidan'dan NATO Zirvesi'ne dakikalar kala heyecanlandıran mesaj - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • E SMNC E SMNC:
    bize ne NATO’dan nedir bu kadar ballandıra ballandıra anlatıyorsunuz bayram değil seyran değil. Rusya savaşı bizi ilgilendirmiyor 0 1 Yanıtla
  • fatih topaktaş fatih topaktaş:
    o sahnede kim oynayacak seninle 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakan Fidan'dan NATO Zirvesi'ne dakikalar kala heyecanlandıran mesaj - Son Dakika
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