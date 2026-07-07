Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları ve jet motorlarının verilmemesi gerektiğini savunurken, Yunanistan'dan da benzer yönde açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği kritik görüşme öncesinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geldi.

ABD merkezli Fox News'e konuşan Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları ve jet motorlarının verilmesine karşı çıktığını belirterek, bunun Orta Doğu'daki güç dengesini değiştireceğini öne sürdü.

"İSRAİL'İN HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ KORUNMALI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına yönelik açıklamalarına değinen Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları ve jet motorları vermemesi gerektiğini savundu.

Netanyahu, "İsrail'in hava üstünlüğünün korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İRAN MESAJI DA VERDİ

Açıklamalarında İran'a da değinen Netanyahu, ülkedeki nüfusun büyük bölümünün mevcut yönetime karşı olduğunu iddia etti.

Öldürülen eski İran lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenini örnek gösteren Netanyahu, törene yalnızca birkaç milyon kişinin katıldığını ileri sürdü.

Sokaklarda "Trump'a ölüm" sloganlarının atıldığını söyleyen Netanyahu, "Onlar Amerika'nın dostu değiller." dedi.

Bölge ülkelerinin cenaze törenine temsilci gönderdiğini hatırlatan Netanyahu, ABD'nin bölgedeki gerçek müttefikinin İran'a yönelik saldırılara katılan İsrail olduğunu savundu.

Trump ile neredeyse her konuda aynı görüşte olduklarını dile getiren Netanyahu, ABD ziyaretine ilişkin henüz net bir takvim bulunmadığını da sözlerine ekledi.

YUNANİSTAN'DAN DA TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Netanyahu'nun açıklamalarının ardından Yunanistan'dan da Türkiye'nin F-35 programına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Parlamento Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin F-35 programına katılımını engelleyen kısıtlamaların kaldırılmasının gündemde olmadığını iddia etti.

ABD'deki mevcut yasal düzenlemelerin yürürlükte olduğunu belirten Yerapetritis, bu kısıtlamaların kaldırılabilmesi için Kongre'nin yeni bir karar alması gerektiğini söyledi.

"Amerikan mevzuatının öngördüğü kısıtlamalar hâlâ mevcut ve bunların kaldırılması Kongre'nin yeni bir kararını gerektiriyor. Bu aşamada yasakların kaldırılması söz konusu değil." ifadelerini kullanan Yerapetritis, Türkiye'nin F-35 sürecinin yürütme organının değil, ABD Kongresi'nin yetkisinde olduğunu savundu.

"TÜRKİYE'NİN F-35 ALMASINI ENGELLEMELİYİZ"

Parlamentoda konuşan Özgürlük Yelkeni Partisi Milletvekili Alexandros Kazamias da hükümete çağrıda bulunarak Türkiye'nin F-35 savaş uçağı edinmesini engellemek için "her şeyin yapılması gerektiğini" söyledi.

Bu eleştirilere yanıt veren Yerapetritis ise hükümetin pasif kaldığı yönündeki iddiaları reddederek, "Dış politika basın açıklamalarıyla yapılmaz." ifadelerini kullandı.