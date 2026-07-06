Ahmedinejad, Hamaney cenazesinde görüldü

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ilk kez, Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde görüntülendi.

İran basınında yer alan ve dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüntüler, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın hayatta olduğunu doğruladı. 28 Şubat'taki şiddetli ABD-İsrail saldırılarından bu yana kendisinden haber alınamayan ve öldüğüne dair iddialar ortaya atılan Ahmedinejad, başkent Tahran'daki tarihi cenaze töreninde ortaya çıktı.

ÖLDÜĞÜ İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Bölgede dengeleri değiştiren savaşın başlangıcı kabul edilen saldırılarda, aralarında dini lider Ali Hamaney'in de bulunduğu birçok önemli figür hedef alınmıştı. O süreçte, eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın da bu saldırılar sırasında hayatını kaybettiği yönünde güçlü spekülasyonlar yapılmıştı. Ancak aylar sonra gelen fotoğraflar ve video kayıtları, bu iddiaları çürütmüş oldu.

KORUMALARIYLA HALKIN ARASINA KARIŞTI

Tahran'da Ali Hamaney için düzenlenen ve yoğun katılımın gözlendiği cenaze yürüyüşünde kameralara yansıyan Ahmedinejad'ın, koruma kalkanı eşliğinde halkın arasında yürüdüğü görüldü. Uzun bir aradan sonra ilk kez kalabalıkların içine karışarak açıkça görüntü veren eski cumhurbaşkanının törendeki anları, hem İran hem de uluslararası basının dikkatini çekti.