Rusya ile İsveç arasında \'dron\' gerginliği! Protesto notası çekildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Stockholm'deki büyükelçiliğine yönelik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırı nedeniyle İsveç'e protesto notası verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen hafta Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğine yönelik 2 İHA ile saldırı düzenlendiği anımsatıldı.

İSVEÇ'İN BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Bunun üzerine İsveç'in Moskova Büyükelçisi Christina Johannesson'un Bakanlığa çağrıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükelçi'ye saldırı nedeniyle protesto notası verilerek, İsveç yetkililerinin olaya kayıtsız kalmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. İsveç tarafından 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine titizlikle uyması ve söz konusu olayları engellenmesine yönelik kapsamlı önlemler alması talep edildi."