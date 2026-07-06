Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’da düzenlenecek kritik zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin ittifak içindeki önemine değinen Rutte, Ankara’nın savunma sanayisindeki yükselişini ve müttefiklerin savunmasına sunduğu katkıları takdirle karşıladıklarını belirtti.

RUTTE'DEN TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNE ÖVGÜ

Türkiye’de savunma alanında faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin firmanın bulunduğuna dikkat çeken Genel Sekreter, "Askerlerin kendimizi savunmak için ihtiyaç duyduğu şeyleri Türk savunma sanayisi karşılıyor," dedi. Rutte, Türk firmalarının başarısının NATO’nun ortak savunma gücü için çok önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

"NATO, TÜRKİYE'NİN HER ÜRÜNÜNDEN FAYDALANIYOR"

Rutte şunları söyledi: "NATO zaten Türkiye'nin savunma sanayisinde ürettiği her üründen faydalanıyor. Sektörde 3000'in üzerinde firma var; belki en büyüğü ASELSAN ama Türkiye, savunma sanayisiyle ittifakımız içerisindeki birçok ülkeyi destekliyor.

"TÜRKİYE, NATO'NUN EN BÜYÜK GÜÇLERİNDEN BİR TANESİ

ABD'den de bir ilgi var. Türkiye NATO'ya 1952'de katıldığından bu yana en büyük askeri güçlerinden bir tanesi ve son 5-10 yıl içerisinde savunma sanayiniz de çok büyük bir yol aldı.

3.000 firma var savunma sanayi alanında Türkiye'de çalışan. Dolayısıyla askerlerin ihtiyacı olan, kendimizi savunmak için ihtiyacımız olan şeyleri Türk savunma sanayisi karşılıyor. NATO'daki liderliğiniz önemli, haritadaki yeriniz çok önemli."