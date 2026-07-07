İspanya'da sıcak hava dalgası: Temmuzda 150'den fazla ölü - Son Dakika
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İspanya'da sıcak hava dalgası: Temmuzda 150'den fazla ölü

İspanya\'da sıcak hava dalgası: Temmuzda 150\'den fazla ölü
07.07.2026 11:13  Güncelleme: 11:14
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İspanya'da bu yaz ikinci sıcak hava dalgasıyla temmuz başında 150'den fazla kişi hayatını kaybetti. Haziran ayında sıcaklardan 1.029 kişi öldü. Orman yangınları da devam ediyor; 56.000 hektar alan zarar gördü.

İspanya'da bu yaz resmi olarak duyurulan ikinci sıcak hava dalgasının etkisiyle, temmuz ayının ilk günlerinde 150'den fazla kişi yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

EN ÖLÜMCÜL HAZİRAN

Bu rakamın İspanya Sağlık Bakanlığı'nın Günlük Ölüm İzleme Sistemi'nin (MoMo) haziran ayı verilerine yakın olduğu kaydedildi. MoMo haziran ayında sıcaklardan kaynaklı 1.029 can kaybı yaşandığını ve bunun sistemin faaliyete geçtiği 2015 yılından bu yana kaydedilen en yüksek aylık can kaybı olduğunu belirtmişti.

BİNLERCE HEKTAR KÜL OLDU

Öte yandan ülke genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Bu yangınlardan biri de koruma altındaki Les Gavarres bölgesinde yaklaşık 40 kilometre yarıçapında bir alana yayılarak 2.200 hektara yakın bir alanı küle çeviren La Bisbal d'Emporda yangını.

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nden alınan uydu tabanlı verilere göre, 2026 içerisinde İspanya'da yaklaşık 56.000 hektarlık alan yangınlardan zarar gördü.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İspanya'da sıcak hava dalgası: Temmuzda 150'den fazla ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'da sıcak hava dalgası: Temmuzda 150'den fazla ölü - Son Dakika
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