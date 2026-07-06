Amedspor'un stadını görenler tanıyamıyor - Son Dakika
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Amedspor'un stadını görenler tanıyamıyor

Amedspor\'un stadını görenler tanıyamıyor
06.07.2026 16:06
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Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'un iç saha maçlarını oynadığı 33 bin kapasiteli Diyarbakır Stadyumu'nda yenileme çalışmaları devam ediyor. Stadın saha zemini hibrit çim sistemiyle yenilenirken, turnike sistemi, VIP tribünleri ile taraftar giriş ve çıkış alanları da Süper Lig’e uygun hale getiriliyor.

Süper Lig’de mücadele edecek Amed Sportif Faaliyetler’in iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak 33 bin kapasiteli Diyarbakır Stadyumu’nda yeni sezon hazırlıkları sürüyor. 

AMEDSPOR'UN STADI SİL BAŞTAN

Çalışmalar kapsamında saha zemini yenilenerek hibrit çim sistemine dönüştürüldü. Zeminin daha sağlıklı hale gelmesi için yeni kum ve tohum serimi yapılırken, soğutma sistemi de aktif olarak kullanılıyor. Stadyumda taraftar giriş ve çıkışlarının daha rahat sağlanması amacıyla turnike sayıları artırılırken, tahliye alanları yeniden düzenleniyor. Misafir tribününün yeri değiştirilerek farklı bir bölüme taşınırken, VIP tribününde kapasite artırımı ve koltuk yenileme çalışmaları yürütülüyor. Asansörlerde bakım ve yenileme çalışmalarının yapıldığı stadyumda, locaların artırılması için de gerekli izinlerin alınması bekleniyor. Kırık koltukların değiştirildiği statta, mevcut yapı nedeniyle 33 bin olan seyirci kapasitesinde artış yapılmayacak. UEFA standartlarındaki Diyarbakır Stadyumu’nun, Süper Lig maçları öncesinde hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Amedspor'un stadını görenler tanıyamıyor

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ÖZTEKİN: ''SAHAMIZDA HİÇBİR SIKINTI YOK''

Stadyum zemininin daha güzel bir hale getirildiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, “Artık Süper Lig'de bir takımımız var. Amedspor'u Süper Lig'e yükselmesinden dolayı tekrar tebrik ediyoruz. Biz de hazırlıklarımızı Süper Lig derecesine getirmeye çalıştık. Onun için öncelikle zemin çok önemli. Zemini yeniden renovasyon çalışması yaparak hibrit çim düzeyine kadar üzerindeki kumu aldık ve üzerine yeni kum ile yeni tohumlar serpildi. Zeminin tekrar daha güzel ve oynanabilir olabilmesi için daha güzel bir hale getirdik. Şu anda çok sıcak olduğu için soğutma sistemi de aktif çalışıyor. Üzerine perdelemesi sistemi koyuyoruz ve zemini Süper Lig'e tekrar hazırlıyoruz. Sahamızda hiçbir sıkıntı yok. Çimlerimiz yeniden yeşermeye başladı ve zemin için çalışmalarımız bitti” dedi.

Amedspor'un stadını görenler tanıyamıyor

''MİSAFİR TRİBÜNÜNÜN YERİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ''

Misafir tribününün yerini değiştirdiklerini belirten Öztekin, “Daha önce stadın giriş çıkışında problemlerimiz vardı. Giriş ve çıkışlarda turnikelerin sayısını artırdık. Çıkışlarda da tahliye sayılarını artırıyoruz. Onun için emniyetle de görüşüyoruz. TFF ile görüşerek misafir tribününün yerini değiştiriyoruz. Misafir tribününün yerini çapraz tarafa alıyoruz. Yani Güneydoğu'dan Kuzeybatı'ya alınıyor. VIP tribününde de değişiklik yaptık. Fazlalaştırıyoruz. Koltukları değiştiriyoruz. Amedspor Kulübü ile istişareli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Localarda gerekli izinleri bekliyoruz. Gerekli izinler geldiğinde locaları da fazlalaştırmayı düşünüyoruz. Daha rahat, daha güzel bir ortamda maçlarını izleyecekler. Asansörlerde yine aynı şekilde yenileme çalışmaları yapıldı. Bütün Diyarbakırlıları Amedspor’un ilk maçına özellikle bekleriz. Zaten UEFA standartlarında bir stadımız var. Ama Süper Lig'de daha oynanabilir, daha güzel bir seyir zevkinin olacağı bir stadyum haline getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Amedspor'un stadını görenler tanıyamıyor

''KOLTUK SAYISI AYNI KALACAK''

Stat kapasitesinin artırılmasına yönelik taleplerin bulunduğunu ancak bunun mevcut yapı nedeniyle mümkün olmadığını söyleyen Öztekin, şunları kaydetti:

“Kırık koltuklarımız çok fazla. Yenileme çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda taraftarlarımız koltuk sayımızın artırılmasını çok talep ediyor. Ne yazık ki koltuk sayısı bu stadın büyüklüğüne bağlı ve koyabileceğimiz yer olmadığı için koltuk sayısı aynı kalacak. Onunla ilgili bir çalışmamız mevcut değil. Yapamayız. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte öncelikle Amedspor Kulübü'ne ve burada misafir edeceğimiz tüm kulüplere başarılar diliyorum. İyi ve sakatlıksız bir sezon geçirmelerini diliyorum.”

Amedspor'un stadını görenler tanıyamıyor
Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor'un stadını görenler tanıyamıyor - Son Dakika

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