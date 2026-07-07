Fenerbahçe'ye Greenwood'dan kötü haber - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye Greenwood'dan kötü haber

Fenerbahçe\'ye Greenwood\'dan kötü haber
07.07.2026 16:24
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Roma, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mason Greenwood ile 4.5 milyon Euro maaş karşılığında anlaşmaya vardı. İtalyan devi, bonuslarla birlikte Marsilya'ya 45 milyon Euro teklif yapacak. Marsilya'nın beklentisinin ise 50 milyon Euro olduğu belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'ye uzun süredir peşinde olduğu Marsilya forması giyen Mason Greenwood'dan kötü haber geldi. 

ROMA İLE EL SIKIŞTI

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe’nin de kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği İngiliz yıldız Mason Greenwood, İtalyan devi Roma ile el sıkıştı. Çizme temsilcisinin, başarılı kanat oyuncusu ile yıllık 4.5 milyon Euro maaş karşılığında prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

SIRADA MARSİLYA VAR 

Oyuncu ile anlaşmaya varmasının ardından Marsilya’nın kapısını çalmaya hazırlanan Roma, Fransız kulübüne bonuslar dahil toplam 45 milyon Euro’luk resmi bir teklif sunacak. Ancak Marsilya yönetiminin Greenwood için beklentisinin 50 milyon Euro bandında olduğu dile getirildi. Kulüpler arasındaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Greenwood'dan kötü haber - Son Dakika

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