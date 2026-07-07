Fenerbahçe\'ye Greenwood\'dan kötü haber

Süper Lig devi Fenerbahçe'ye uzun süredir peşinde olduğu Marsilya forması giyen Mason Greenwood'dan kötü haber geldi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe’nin de kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği İngiliz yıldız Mason Greenwood, İtalyan devi Roma ile el sıkıştı. Çizme temsilcisinin, başarılı kanat oyuncusu ile yıllık 4.5 milyon Euro maaş karşılığında prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Oyuncu ile anlaşmaya varmasının ardından Marsilya’nın kapısını çalmaya hazırlanan Roma, Fransız kulübüne bonuslar dahil toplam 45 milyon Euro’luk resmi bir teklif sunacak. Ancak Marsilya yönetiminin Greenwood için beklentisinin 50 milyon Euro bandında olduğu dile getirildi. Kulüpler arasındaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
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