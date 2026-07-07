Cenk Tosun yeni takımına imzayı attı - Son Dakika
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Cenk Tosun yeni takımına imzayı attı

Cenk Tosun yeni takımına imzayı attı
07.07.2026 16:10
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TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, son olarak Kasımpaşa’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.

Süper Lig'e veda etmesinin ardından önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de boy gösterecek olan Fatih Karagümrük, yeni golcüsünü açıkladı. 

CENK TOSUN, FATİH KARAGÜMRÜK'TE

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen İstanbul temsilcisi, son olarak Kasımpaşa forması giyen deneyimli milli golcü Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, tecrübeli futbolcuya "Ailemize hoş geldin" denilirken, Cenk Tosun'un kariyerindeki başarılara dikkat çekildi. 

Cenk Tosun yeni takımına imzayı attı

BAŞARILARLA DOLU KARİYER

Kariyerinde Everton, Crystal Palace, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli takımların da formasını terleten Cenk Tosun, Süper Lig'de çıktığı 302 maçta 106 gol ve 47 asistlik müthiş bir performans sergiledi. İngiltere Premier Lig'de 55 karşılaşmada 10 gol atan oyuncu, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tecrübelerinin yanı sıra A Milli Takım forması altında da çıktığı 53 maçta 21 gol kaydetti.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Cenk Tosun, Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk Tosun yeni takımına imzayı attı - Son Dakika

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